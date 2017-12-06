Луценко закликав Саакашвілі добровільно прийти на допит у СБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про законність дій поліції у спробі затримати лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі і закликає його добровільно прийти й дати свідчення слідчому в СБУ.

«Нічні події абсолютно законні, тому що пан Саакашвілі після втечі оголошений у розшук, і СБУ і МВС мають його затримати, і це законна та необхідна дія у будь-якій державі», – сказав Луценко, виступаючи зі звітом у Верховній Раді 6 грудня.

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України внесло колишнього президента Грузiї, екс-голову Одеської ОДА Саакашвiлi до перелiку розшукуваних осiб. У повідомленні на сайті МВС вказано, що він від 5 грудня переховується вiд органiв прокуратури й розшукується Головним управлiнням Нацiональної поліції в Києві. Згідно з розміщеною інформацією, Саакашвілі підозрюють за частиною 2 статті 256 (сприяння учасникам злочинної органiзацiї).

Тим часом, у ГПУ 6 грудня заявили, що Саакашвілі підозрюють також за статтями про замах на злочин; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

Ранiше соратники Саакашвiлi заявляли, що вiн не отримував процесуальних документiв вiд Генпрокуратури, в тому числi й повiдомлення про пiдозру. У ГПУ додали, що надіслали повідомлення про підозру на адресу Саакашвілі.

Сам політик перебуває у наметовому містечку біля будівлі парламенту в Києві. 5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.

Раніше сьогодні у столичному управлінні Нацполіції України повідомили, що вранці у середу біля Верховної Ради України, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії Міхеїла Саакашвілі, в результаті яких постраждали четверо поліцейських. За повідомленням поліції, активісти «почали чинити супротив і провокувати правоохоронців». У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців. Нікого з учасників акції не затримували.

Водночас у «Русі нових сил», який очолює екс-голова Одеської ОДА і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, заявили про «атаку» табору під Верховною Радою з боку силовиків о 6-й ранку і «багатьох поранених».