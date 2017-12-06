Порошенко: події навколо Саакашвілі шокували

Президент України Петро Порошенко заявляє, що його шокували події, пов’язані із невдалим затриманням правоохоронцями лідера «Руху нових сил», екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

«Я думав, що мене важко чимось здивувати, але те, що вчора почула вся країна, шокувало всіх... Звісно. Дякую СБУ і Генпрокуратурі за професійну роботу щодо захисту національних інтересів і державності», – заявив Порошенко під час урочистостей із нагоди Дня ЗСУ 6 грудня у Львівській області.

Водночас, за його словами, президент і уряд поважають право людей на мирний протест.

«Що радує, так це те, що український народ профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив ще раніше, ніж правоохоронці, тому проігнорував той табір біля Верховної Ради. Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу. Ми даємо подібним спробам відсіч, і я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства», – додав Порошенко.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.

Раніше сьогодні у столичному управлінні Нацполіції України повідомили, що вранці у середу біля Верховної Ради України, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії Міхеїла Саакашвілі, в результаті яких постраждали четверо поліцейських. За повідомленням поліції, активісти «почали чинити супротив і провокувати правоохоронців». У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців. Нікого з учасників акції не затримували.

Водночас у «Русі нових сил», який очолює екс-голова Одеської ОДА і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, заявили про «атаку» табору під Верховною Радою з боку силовиків о 6-й ранку і «багатьох поранених».