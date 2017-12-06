ГПУ: підозру Саакашвілі надіслали за його адресою

Генеральна прокуратура України повідомляє, що підозру лідерові «Руху нових сил», екс-голові Одеської ОДА і колишньому президентові Грузії Міхеїлові Саакашвілі напрвили за його адресою.

«Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 та ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України», — написав у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко. Це статті про замах на злочин; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності.

Ранiше соратники Саакашвiлi заявляли, що вiн не отримував жодних процесуальних документiв вiд Генпрокуратури, у тому числi й повiдомлення про пiдозру.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.

Раніше сьогодні у столичному управлінні Нацполіції України повідомили, що вранці у середу біля Верховної Ради України, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії Міхеїла Саакашвілі, в результаті яких постраждали четверо поліцейських. За повідомленням поліції, активісти «почали чинити супротив і провокувати правоохоронців». У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців. Нікого з учасників акції не затримували.

Водночас у «Русі нових сил», який очолює екс-голова Одеської ОДА і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, заявили про «атаку» табору під Верховною Радою з боку силовиків о 6-й ранку і «багатьох поранених».