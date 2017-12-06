Держдепартамент США про ситуацію довкола Саакашвілі: «Закликаємо владу України до деескалації»

У Державному департаменті США закликали владу України до деескалації ситуації, пов’язаної з екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

«Ми перебуваємо в тісному контакті, маємо добрі стосунки з урядом України. Однак це не означає, що ми погоджуємося з ними абсолютно в усьому. Ми закликаємо владу України до деескалації цієї ситуації. Ми, звичайно, бачили повідомлення про різну активність на вулицях там. Ми закликаємо всі сторони уникати насильства та дотримуватися верховенства права та міжнародних зобов’язань. Що ж до подробиць справи, ми не можемо про це говорити», – заявила на брифінгу 5 грудня речниця Держдепартаменту Гізер Науерт.

Вона додала, що дії влади України, «якщо вони когось затримують, заарештовують», повинні відповідати законам і нормам цієї країни, а також міжнародним зобов’язанням щодо прав людини».

«Ми закликаємо Україну поважати верховенство права», – додла Науерт.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Сьогодні вранці біля Верховної Ради України, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії Міхеїла Саакашвілі, в результаті яких постраждали четверо поліцейських. Нікого з учасників акції не затримували. Водночас у «Русі нових сил», який очолює Міхеїл Саакашвілі, заявили про «атаку» табору активістів і «багатьох поранених».

У ГПУ повідомили, що Саакашвілі оголошений у розшук за трьома статтями – замах на злочин; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.