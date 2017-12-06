Саакашвілі заявляє, що готовий прийняти слідчого в наметовому містечку

Лідер «Руху нових сил», екс-голова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що не з’явиться до Генеральної прокуратури України, але готовий прийняти слідчого в наметовому містечку.

«Я не з’являтимуся ні до якого «лже-генерального прокурора», — сказав Саакашвілі, виступаючи зі сцени на площі перед Верховною Радою 6 грудня.

«Я готовий прийняти їхнього слідчого тут, у таборі», — додав він.

Політик заявив, на світанку 6 грудня правоохоронці намагалися його затримати в наметовому містечку, але «переплутали намет».

Крім того, Саакашвілі заявив, що на 18:00 сьогодні біля будівлі парламенту скликає віче, щоб обговорити подальші плани протестувальників.

Раніше сьогодні у столичному управлінні Нацполіції України повідомили, що вранці у середу біля Верховної Ради України, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії Міхеїла Саакашвілі, в результаті яких постраждали четверо поліцейських. За повідомленням поліції, активісти «почали чинити супротив і провокувати правоохоронців». У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців. Нікого з учасників акції не затримували.

Водночас у «Русі нових сил», який очолює екс-голова Одеської ОДА і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, заявили про «атаку» табору під Верховною Радою з боку силовиків о 6-й ранку і «багатьох поранених».

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Саакашвілі оголосили в розшук, який доручено провести підрозділам Національної поліції і СБУ. Сарган уточнила, що розшукують політика за трьома статтями – замах на злочин; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.