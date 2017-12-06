Четверо поліцейських постраждали під Радою вранці під час розшуку Саакашвілі – поліція

У столичному управлінні Нацполіції України повідомили, що вранці у середу біля Верховної Ради України, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії, в результаті яких постраждали четверо поліцейських.

«Під час розшуку Міхеїла Саакашвілі активісти провокували поліцію. Вранці на виконання доручення Генеральної прокуратури України поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання Міхеїла Саакашвілі. Активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців. У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців. На цей час нікого з учасників акції не затримували», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

У поліції заявили, що інформація про потерпілих ще уточнюється.

Водночас у «Русі нових сил», який очолює екс-голова Одеської ОДА і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, заявили про «атаку» табору під Верховною Радою з боку силовиків о 6-й ранку і «багатьох поранених».

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці у середу на допиті в СБУ.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

В середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання велика акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.