Поліція: під час ранкового розшуку Саакашвілі постраждали 11 правоохоронців, 2 цивільних

Внаслідок ранкового інциденту в наметовому містечку біля Верховної Ради України постраждали 11 правоохоронців і двоє цивільних осіб, уточнили в поліції Києва. Дані наведені станом на 10:00. Раніше в поліції повідомляли про чотирьох постраждалих правоохоронців.

«Вранці на виконання доручення Генеральної прокуратури України поліція і Служба безпеки України проводили заходи з розшуку й затримання Саакашвілі. Активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців. У результаті під Верховною Радою України посилено наряди правоохоронців», — повідомили в поліції і додали, що нікого з протестувальників не затримували.

Водночас у «Русі нових сил», який очолює екс-голова Одеської ОДА і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, заявили про «атаку» табору під Верховною Радою з боку силовиків о 6-й ранку і «багатьох поранених».

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Саакашвілі оголосили в розшук, який доручено провести підрозділам Національної поліції і СБУ. Сарган уточнила, що розшукують політика за трьома статтями – замах на злочин; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.