Держава повільно запрягає, але врешті сядуть всі – політолог про справу Саакашвілі

Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі не прийшов 6 грудня на допит, прокуратура оголосила його в розшук. Саакашвілі покликав слідчих у наметове містечко біля Верховної Ради, а керівника ГПУ Юрія Луценка назвав «лжепрокурором», «двієчником». Також Саакашвілі переконував, що не знає, хто такий олігарх Курченко і стверджує, що оприлюднений запис нібито розмови із «гаманцем» Януковича в часи президентства останнього є підробкою. Президент Петро Порошенко прокоментував, не називаючи прізвищ, події стосовно Саакашвілі. Порошенко вважає, що «український народ профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив раніше за правоохоронців і проігнорував табір біля Верховної Ради». На Заході ж пригоди Саакашвілі в Україні коментують наразі стримано. А от непорозуміння українських антикорупціонерів оцінили жорстко. Про скандал із Саакашвілі, та як це вплине на підтримку України Заходом, у програмі «Ваша Свобода» говорили аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, політолог Володимир Цибулько та журналіст, співробітник аналітичного центру Атлантична рада Ірина Халупа.