Реакції експертів на ситуацію навколо Саакашвілі: міжнародні друзі Києва занепокоєні

У вівторок, 5 грудня, колишнього президента Грузії, опозиційного українського політика Міхеїла Саакашвілі затримали у Києві, але його прихильникам вдалося його звільнити силою. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив колишнього голову Одеської ОДА у співпраці з бізнесменом Сергієм Курченком, який, за словами Луценка, дав Саакашвілі півмільйона доларів на його діяльність в Україні. Ці події викликали помітну реакцію і за кордоном.

У своїй статті для американського аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Герінґ зібрала думки провідних міжнародних експертів щодо історії Саакашвілі.

Колишній заступник помічника голови Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер переконаний: конфлікт між Саакашвілі та представниками українського уряду йде на користь Росії.

На його думку, беручи до уваги той факт, як саме колишній голова Одеської ОДА потрапив на територію України, йому слід у своїх діях спиратися на закон, а не на силу, мовиться у статті.

Майкл Карпентер: «Це погано закінчується як для Саакашвілі, так і для Порошенка»

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус вважає, що прогрес, якого досяг український уряд за останні роки, перебуває «під загрозою ерозії» через тиск на НАБУ та відсутність реформування правоохоронних органів. Тому будь-який тиск на Саакашвілі розглядатиметься як політично мотивований, мовиться у статті. Пріоритети українських лідерів засмучуватимуть західних партнерів України, вважає Абромавичус.

Айварас Абромавичус: «Протестувальники визволили Саакашвілі. Все явно йде не за планом».

Андерс Ослунд, західний економіст, який багато років спеціалізується на аналізі подій в Україні, експерт дослідницького центру Atlantic Council, звертає увагу на те, що у протестах на підтримку Саакашвілі з’явився акцент на імпічмент президента України Петра Порошенка – люди розчаровані в запровадженні верховенства права в країні, мовиться у статті.

В своєму твітері Ослунд наголосив: «Основна проблема не в Саакашвілі, а в тому, чи буде в Україні встановлено нарешті верховенство права, чи ні. Якщо ні – права власності будуть дуже слабкими і мінімізують інвестиції».

Колишній посол США в Україні і директор Євразійського центру аналітичної установи Atlantic Council Джон Гербст зазначив, що сьогоднішні події «занепокоюють всіх міжнародних друзів Києва». Для того, щоб протистояти зовнішній агресії Москви, Україні необхідно мати мир всередині країни, мовиться у статті.

Адріан Каратницький, дослідник аналітичного центру Atlantic Council, вважає, що історія з Саакашвілі може змінити політичний ландшафт в країні, мовиться в статті Герінґ.

В іншому інтерв’ю для «Голосу Америки» Каратницький наголосив: «У будь-якому разі, це матиме дуже великі наслідки для політичних конфігурацій в Україні. Якщо дійсно буде доведено, що пан Саакашвілі перебував у змові та фінансувався Курченком та з інших невідомих фінансових потоків, то, на мою думку, це буде дискредитувати весь рух, який згуртувався навколо нього, і навіть тих депутатів, які, можливо, і не знали про такі потоки фінансування. Думаю, що і вони будуть вимушені заплатити певну політичну ціну у сенсі втрати підтримки та довіри з огляду на їхній альянс із Саакашвілі».

Щодо зв’язків із Росією, Каратницький зазначив: «Саакашвілі є ворогом Росії, але він не є ворогом потоків фінансування з Росії. Він міг легко повірити, що міг би обережно і заради досягнення своїх власних інтересів скористатись фінансуванням з Москви так само, як Ленін користувався фінансуванням з боку німецьких буржуазних кіл. Ніхто не каже, що Росія таким чином намагалася би підтримати Саакашвілі. Це – намагання російських агентів впливу розхитати ситуацію в Україні. Натомість мотивація Саакашвілі – знайти засоби, щоб досягнути того, що він вважав і вважає своєю метою, а саме – врятувати Україну, перебудувати її за образом, який він вважає правильним».

А колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що «Україна бореться у двох війнах: проти Росії та корупції, і їй не потрібна ще й третя – проти себе самої», мовиться у статті.

Карл Більдт, колишній міністр закордонних справ Швеції та позаштатний радник президента України, у своєму твітері написав: «Новини з України виразно непокоять. Політичні арешти радикально зменшать довіру до країни на Заході. Це проблема безпеки, врешті-решт».

В іншому твіті Більдт також зауважив, що «спроба арешту Саакашвілі під приводом того, що він якийсь агент Росії, здається надзвичайним аматорством». «Ну хто повірить у таку історію?» – запитує Більдт.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол також у своєму твітері прокоментував події в Києві: «Я, звичайно, чекаю, щоб більше дізнатися про факти щодо звинувачень проти Саакашвілі, але вердикт щодо того, як український уряд впорався із цим днем, є зрозумілим: не добре».

Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні, твітнув: «Припущення: Порошенко та Саакашвілі намагаються вирішити свої суперечності через випробування боєм. Можливо, сумо може бути найбільш відповідним форматом?»

Лондо провідний економіст Тімоті Еш вважає: «Ніхто всерйоз не вважає, що Саакашвілі є агентом Росії. Найбільший ризик для Порошенка – неправильна поведінка щодо демонстрацій Саакашвілі, як це робив Янукович під час «Євромайдану».

Ніл Баклі, редактор з питань Східної Європи у виданні Financial Times, вважає, що ситуація «не гірша, ніж в часи Януковича, а все ще набагато краща». «Але поточний напрямок руху явно неправильний», – додає він.