Посли «Групи семи» «уважно стежать» за розвитком ситуації навколо Саакашвілі

Посли країн «Групи семи» в Україні знають про розвиток подій навколо лідера партії «Рух нових сил», екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі й очікують на оперативне розслідування. Про це йдеться в заяві дипломатів, яку поширило 6 грудня посольство Італії в Україні.

«Ми знаємо, що пан Саакашвілі був затриманий, і протести тривають. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації. Закликаємо всіх повністю поважати і підтримувати конституційний лад та правову систему в Україні, дотримуватися прав та обов’язків мирного протесту та утримуватися від спроб дестабілізації. Ми також очікуємо, що розслідування буде проведене оперативно та у відповідності до юридичних зобов'язань України», – сказано в заяві.

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України внесло Саакашвiлi до перелiку розшукуваних осiб. У повідомленні на сайті МВС вказано, що він від 5 грудня переховується вiд органiв прокуратури й розшукується Головним управлiнням Нацiональної поліції в Києві. Згідно з розміщеною інформацією, Саакашвілі підозрюють за частиною 2 статті 256 (сприяння учасникам злочинної органiзацiї).

Сам політик перебуває у наметовому містечку біля будівлі парламенту в Києві. 5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.