Соратник Саакашвілі Дангадзе арештований на 60 діб – ГПУ

Печерський районний суд Києва арештував соратника екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без права внесення застави, повідомила в Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

Вона пояснила, що стаття про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» не передбачає альтернативи застави.

5 грудня генеральний прокурор оприлюднив записи телефонних розмов ймовірно Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.

Політик оголошений у розшук. У повідомленні на сайті МВС вказано, що він від 5 грудня переховується вiд органiв прокуратури й розшукується Головним управлiнням Нацiональної поліції в Києві. Згідно з розміщеною інформацією, Саакашвілі підозрюють за частиною 2 статті 256 (сприяння учасникам злочинної органiзацiї). Сам колишній президент Грузії перебуває у наметовому містечку біля будівлі парламенту в Києві.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.