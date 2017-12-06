Радіо Свобода Daily: в СБУ готуються допитати Саакашвілі

Півмільйона для Саакашвілі від Курченка?

Сьогодні, 6 грудня, на 9-у ранку лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі чекають в СБУ на допит. За словами генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура планувала клопотати про домашній арешт Саакашвілі, але «після втечі такий м’який запобіжний захід уже є під сумнівом».

Вчора ГПУ та СБУ намагались затримали Саакашвілі за підозрою в підтримці організованої злочинності. Проте не змогли його ні відвезти на допит, ні навіть втримати. Прихильники Саакашвілі кілька годин блокували машину з екс-президентом Грузії. І, зрештою, він вибрався на волю та повів протестувальників до будівлі Верховної Ради.

Міхеїл Саакашвілі висловив переконання, що його переслідує влада через заклики повалити «режим олігархів». Натомість ГПУ підозрює лідера «Руху нових сил» у тому, що олігарх-утікач Сергій Курченко із Росії фінансував протести Саакашвілі в Україні, зокрема дав йому 500 тисяч доларів.

Як доказ оприлюднили записи розмов. Йдеться про переговори начебто соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе з представником Курченка про умови співпраці. На відео вони рахують, ділять гроші і обговорюють, на які потреби протесту вони підуть.

(Записи, оприлюднені Генпрокуратурою України: «Операція СБУ і ГПУ щодо зриву плану-реваншу прокремлівських сил в Україні»)

«Цим пояснюються депортації, екстрадиції, затримання, розгляди в судах арештів за скоєння тих чи інших правопорушень. Ми змогли усунути небезпеку розвитку силового сценарію і пролиття крові, про який говорять ці ляльководи псевдомайдану», – додав очільник ГПУ. Сам Саакашвілі всі звинувачення відкидає.

Це ще не всі деталі. Але маємо для Вас й інші новини. Якщо ж бажаєте дізнатись більше, ось лінк на наш «Живий блог».

Ситник і Холодницький у США

І поки Юрій Луценко роз’яснював необхідність затримання Саакашвілі, очільники атикорупційних органів Артем Ситник та Назар Холодницький прилетіли у США, де цього тижня у Вашингтоні беруть участь в Глобальному форумі з повернення активів. Там вони вкотре прокоментували заяву генерального прокурора про незаконність співпраці НАБУ та іноземних спецслужб.

«Я скажу відверто, – зауважив Назар Холодницький. – В Україні зараз трохи викривлена ситуація. І після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури, у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти «Малдер і Скаллі», бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів. А це не так. Роботу робили і повинні робити агенти НАБУ як уповноважений орган», – наголосив Холодницький. «Звичайно, що вони (в ФБР – ред.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки антикорупційному бюро», – сказав в свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник.

Події довкола ГПУ, СБУ та НАБУ прокоментував і державний секретар США Рекс Тіллерсон: «Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу від корупції», – сказав він.

«Зачистка» людей Плотницького

Тим часом в окупованому Луганську після «відставки» Ігоря Плотницького з посади ватажка угруповання «ЛНР» почалися переслідування людей з його оточення. Поки що під приціл «силовиків» потрапили ті, хто найактивніше протистояв путчистам – особиста охорона, деякі «депутати» так званого «народного ради», а також керівник місцевої телерадіокомпанії.

Тепер декілька новин з інших країн.

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді 2018 року під прапором Росії.

Верховний суд США повністю розблокував указ президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд до США громадянам шести переважно мусульманських країн

В Афганістані ж повідомили про вбивство під час спецоперації десятків провідних бійців «Аль-Каїди».

І про хороше.

«Трикутник смерті» у Костянтинівці

Нові очисні споруди запрацювали у Костянтинівці. Цей комплекс фільтрів будували два роки і витратили 36 мільйонів гривень. Новий каскад очисних споруд поклав початок руйнування так званого «трикутника смерті» – одного з найбільш забруднених і екологічно небезпечних місць в Донецькій області, кажуть екологи. ​

#Яволонтерю

У світі відзначили День волонтера. В умовах російської агресії на Донбасі та в результаті анексії Криму слово «волонтер» більше асоціюється з тими, хто допомагає українським бійцям на фронті. Волонтери ООН, GoGlobal та America House в соцмережах оголосили флешмоб – користувачів закликали ділитись своїми історіями волонтерства або розповісти про волонтерів, які їх надихають. До флешмобу долучились і народні депутати, громадські активісти та лідери думок. Для того, щоб узяти участь у флешмобі, користувачі соцмереж розміщували публікації про свій власний досвід або досвід своїх знайомих із хештегами #Ivolunteer, #Яволонтерю та #IVD2017. Тут ми зібрали найцікавіші розповіді.

Творіть добро, допомагайте іншим безорисливо!

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