Верховний суд США розблокував міграційний указ Трампа

Верховний суд США у повністю розблокував указ президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд до США громадянам шести переважно мусульманських країн. Семеро суддів із дев’яти підтримали прохання адміністрації президента зняти санкції, введені судами нижчої інстанції.

У Держдепартаменті США рішення назвали «вагомою перемогою» задля «безпеки американського народу».

Постанова суду означає заборону на видачу віз для громадян з Ірану, Чаду, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену, які хочуть в’їхати в Сполучені Штати, навіть якщо у них є члени родин у Штатах.

Суди нижчих інстанцій раніше обмежили сферу застосування цього закону Трампа, який у останній редакції також передбачає заборону на в’їзд громадянам Північної Кореї і урядовцям з Венесуели.