США: Україні немає сенсу боротись за своє тіло на Донбасі, якщо вона віддає душу корупції

«Останні події, зокрема, зрив розслідування корупції на високому рівні, затримання посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають занепокоєння щодо прихильності України боротьби з корупцією», – йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Гізер Науерт, оприлюдненій 4 грудня.

«Ці дії, очевидно, є частиною зусиль з підриву незалежних антикорупційних інститутів, які Сполучені Штати та інші країни допомогли підтримати. Це підриває довіру громадськості і загрожує зменшенням міжнародної підтримки України», – наголошує Науерт.

Державний секретар США Тіллерсон заявив: «Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу від корупції. Антикорупційні інститути повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися».

Науерт закликала «всі гілки влади в Україні спільно працювати над викоріненням корупції з суспільного життя» і наголосила, що «саме це відображатиме волю народу».

Подолання корупції є ключем для досягнення стабільності, безпеки та добробуту для всіх українців, наголошується в заяві.