Соромно бачити, як СБУ та ГПУ зривають роботу НАБУ – екс-високопосадовець Пентагону

Соромом назвав дії СБУ та ГПУ щодо НАБУ Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

«Соромно бачити, як Генеральна прокуртаруа та СБУ намагаються зірвати таємні операції НАБУ», – зазначив Карпентер на своїй сторінці у Twitter.

Заява Карпентера пролунала на тлі загострення протистояння між правоохоронними органами в Україні, які активно ставлять під сумнів юрисдикцію один одного у питанні розслідування справ, пов'язаних із корупцією.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що окремі підрозділи НАБУ діють незаконно.

Як інформує «Німецька хвиля», Луценко у неділю, 3 грудня заявив, що всі агенти Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку у своїй роботі. Натомість у НАБУ заяви Луценка назвали наступом на незалежність бюро.

«Заяви генерального прокурора України про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного бюро не відповідають дійсності, а подекуди й суперечать здоровому глузду», – зазначили в НАБУ, повідомляє «Громадське».