НАБУ треба захистити за будь-яку ціну – Абромавичус

НАБУ треба захистити за будь-яку ціну. Про це у Twitter заявив колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«(Події в Україні) не є конфліктом між правоохоронними агенціями. Це атака на новостворене НАБУ і ми повинні захистити його за будь-яку ціну», – твітує Абромавичус.

Заява прозвучала на тлі загострення протистояння між різноманітними українськими правоохоронними органами, які активно змагаються за те, щоб очолити боротьбу з корупцією в Україні та визначати її масштаби та цілі.

Раніше відомий західний експерт з питань України, економіст Андерс Ослунд з аналітичного центру Atlantic Council звинуватив президента України Петра Порошенка у відмові від боротьби з корупцією.

«Схоже, що Петро Порошенко відмовився від боротьби із корупцією, прагнення економічного зростання та фінансування з боку ЄС та МВФ», – твітував Ослунд.