В Афганістані повідомили про вбивство під час спецоперації десятків провідних бійців «Аль-Каїди»

Національне управління безпеки Афганістану повідомило про вбивство десятків чільних бійців угруповання «Аль-Каїда» під час операцій в східному і південному Афганістані, зокрема ватажка Омара Хетаба.

У заяві відомства від 5 грудня йдеться про те, що близько 80 членів екстремістського угруповання були вбиті і ще 27 заарештовані під час спільних операцій з коаліційними силами під проводом НАТО.

Дату проведення цих операцій не повідомляють.

В Афганській розвідці додали, що його сили безпеки також знищили п’ять баз «Аль-Каїда» в південній провінції Забуль, а також в східних – Газні і Пактія.

У заяві силовиків йдеться, що Хетаб, також відомий як Омар Мансур, був другим за величиною лідером «Аль-Каїди» в групі індійського субконтиненту, який обіцяв створити ісламський халіфат, поваливши уряди в Пакистані, Індії, М’янмі і Бангладеш.