МОК заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді під прапором Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 5 грудня ухвалив рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді 2018 року під прапором Росії. Причиною заборони є підтримувана російською державою програма вживання допінгу, факт існування якої в 2012 – 2015 роках вважає доведеним Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА).

«МОК припиняє членство Олімпійського комітету Росії та створює шлях для «чистих» окремих спортсменів для участі в Іграх у Пхйончхані-2018 під олімпійським прапором», – ідеться в повідомленні на сайті МОК.

Перед літньою Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро у 2016 році МОК не став накладати повну заборону на участь росіян у змаганнях, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Через це в Іграх не брали участь російські важко- і легкоатлети (за винятком однієї спортсменки, Дарії Клішиної, яка тренувалася й готувалася не в Росії).

Але нині МОК посилює вимоги, оскільки найбільш серйозні звинувачення проти Росії пов'язані з проведенням Зимових Ігор 2014 року в Сочі. Близько 25 російських спортсменів уже позбавлені права виступити з 9 по 25 лютого в Південній Кореї.