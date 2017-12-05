Новые очистные сооружения заработали в Константиновке. Этот комплекс фильтров строили два года и потратили 36 миллионов гривен. Новый каскад очистных сооружений положил начало разрушению так называемого «треугольника смерти» – одного из наиболее загрязненных и экологически опасных мест в Донецкой области, говорят экологи.

Городские очистные сооружения в Константиновке были одним из трех вершин так называемого «треугольника смерти». Рядом с ними располагается полигон для твердых бытовых отходов и фабрика утилизации останков животных. С вводом новых фильтров и очистных бассейнов одним экологически опасным объектом в городе стало меньше.

Была нарушена технология очистки стоков

«Их ввод в эксплуатацию был в начале 70-х годов прошлого века. Практически уже пошел физический износ всего оборудования. Уже была нарушена технология очистки стоков непосредственно перед сбросом в реку. Поэтому необходима была замена, полная реконструкция оборудования и всех сооружений и зданий», – рассказывает директор Константиновского управления компании «Вода Донбасса» Аркадий Демченко.

Новое оборудование и бассейны позволят очищать 20 тысяч тонн воды в сутки. Этого вполне хватит для объемов сточных вод города. Реконструкция длилась два года, на нее из областного экологического фонда потратили 36 миллионов гривен.

Экологи обещают, что вслед за реконструкцией очистных сооружений, намерены избавиться от всего так называемого «треугольника смерти».

Мы подходим системно

«Мы подходим системно. Сейчас мы закончили очистные сооружения, есть предложение по городу Константиновке по поводу строительства здесь перегрузочной станции, чтобы рекультивировать полигон в Константиновке и, собственно, убрать эту проблему, и по ветзаводу рассматривается один из вариантов строительства здесь нового завода. Только как коммунального предприятия областной администрации», – говорит директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.

В облгосадминистрации говорят, что готовы рассматривать и финансировать экологические проекты. В следующем году обещают отремонтировать все очистные сооружения в регионе. На экологические проекты обещают выделить миллиард гривен. Показателем эффективности станут караси – эта рыба в плохой воде жить не станет.

Очень хочу, чтобы там караси водились

«Очень хочу, чтобы там караси водились. Говорят мне, что при нормальной очистке, при нормальной аэрации, могут быть караси. Это значит, что вода чистая и вода безопасна для того, чтобы дети купались, для того, чтобы в принципе наши реки были пристойными», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

После того, как будут отремонтированы все очистные сооружения в области, экологи возьмутся за очистку русел рек. Для этого областные власти планируют закупить собственную спецтехнику, чтобы не арендовать ее у частных предприятий.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)