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День достоинства и свободы отметили в Славянске. Здесь прошли митинги и открытые дискуссии, возложили цветы к мемориальной доске убитому горловскому депутату Владимиру Рыбаку. Также руководитель областной военно-гражданской администрации провел урок для студентов местного педагогического университета.

Центром празднования Дня достоинства и свободы стал Славянск. Отмечать начали у здания бывшего городского управления СБУ. Здесь летом 2014-го боевики, контролируемые Игорем (Стрелковым) Гиркиным (российский полковник, диверсионная группа которого захватывала здание парламента АРК и город Славянск), убили горловского депутата Владимира Рыбака. К мемориальной доске возложили цветы руководители облгосадминистрации, горсовета и общественники. Они говорят, что люди в Киеве собрались не зря, и сегодня все больше жителей востока начинает понимать идеи Майдана.

Это высказывание всех людей, которые вышли на Крещатик, на Майдан

«Это высказывание всех людей, которые вышли на Крещатик, на Майдан. Они высказывали свое мнение, и во многих же странах так», – говорит жительница Славянска Лидия Отинова.

А вот студент техникума Максим Филицкий сомневается, что итоги противостояния стоили тех жертв, которые понесла Украина.

«Много чего случилось за три года, много понесла потерь наша страна. И, конечно, не стоило столько потерь приносить из-за какого-то события или президента», – считает юноша.

В Славянском педагогическом университете в честь Дня достоинства и свободы организовали открытую лекцию.

Об истории Оранжевой революции и революции достоинства студентам рассказывал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Больше говорил о свободолюбии украинцев.

​«Кто такой типичный россиянин? Это тот, кто говорит: «Если бы мне кусок колбасы и бутылку водки, то власть пусть что хочет, то и делает!» И тогда будут цари, кесари и так далее. А украинец говорит: «Власть, не мешай! Я сам себе обеспечу свою жизнь, быт и даже поделюсь с тобой, только не мешай!», – рассказывает Павел Жебривский.

Торжественный митинг прошел и в Краматорске, а вот в Мирнограде его отменили. Якобы из-за сильного снегопада.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)