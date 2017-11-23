(Друкуємо мовою оригіналу)

В Донецкой области завершается осенняя призывная кампания. В этом году на срочную службу призвали 210 юношей. По плану – 230. К тому же призывают и офицеров запаса и агитируют на вступление в ряды ВСУ по контракту.

В военкомате Краматорска очередей желающих послужить Родине не наблюдается. Но и большого недобора в армию тоже нет. Из 230 запланированных «срочников» отобрали уже 210. Служить юноши будут в ВСУ, Нацгвардии и спецслужбе транспорта – это бывшие железнодорожные войска.

Страшно, но долг Родине отдать нужно

После медицинского осмотра врачебная комиссия в военкомате выносит вердикт призывникам. Двадцатилетний Вадим Козаченко немного робеет перед медкомиссией, но уклоняться не собирается.

«Страшно, но долг Родине отдать нужно. Относятся хорошо. О призыве думаю – нужная вещь. Для страны», – говорит юноша.

Я уже взрослый мальчик. Я все равно свой выбор не изменю

Здесь же набирают и контрактников. Краматорчанин Иван Медведев о службе в армии никогда не задумывался. Решение прийти в военкомат появилось внезапно. Хотя родные и не поддержали юношу, он всё равно решил заключить контракт с Вооружёнными силами Украины.

«Я уже взрослый мальчик. Они там могут как-то про себя и не хотеть, но я все равно свой выбор не изменю от этого», – рассказывает Иван Медведев.

Служить Иван будет в 81-й бригаде. Хотя юноше предложили не совсем то, чего он ожидал.

«ВДВ. Берут поваром. Но хотелось бы другого – стать снайпером», – сетует будущий десантник.

Мы отправили в ряды Вооружённых сил Украины 21 офицера

В военкомате рассказывают, что в этом году на срочную службу призвали не только рядовых, но и офицеров запаса. Это те молодые люди, которые закончили военные кафедры в гражданских вузах. Перед отправкой в части их будут два месяца стажировать в военных учебных заведениях страны.

«Две недели назад мы закрыли наряд и отправили в ряды Вооружённых сил Украины 21 офицера. Это те офицеры, которые закончили военные кафедры», – докладывает военный комиссар Донецкой области Александр Сергеев.

Кроме зарплаты во время службы, власти обещают бывшим военнослужащим привилегии. После армии можно будет или в вуз или в полицию, или, на худой конец, в охрану супермаркетов.

У них будет приоритетное право пойти служить в полицию, будет приоритетное право вступления в вузы

«У них будет приоритетное право пойти служить в полицию, у них будет приоритетное право вступления в вузы, в ту же ГСЧС, в спасатели с удовольствием возьмут человека, который отслужил в армии. Да, в конце концов, даже в охрану супермаркетов с большим удовольствием будут брать, если человек отслужил в Вооружённых силах», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Отправлять призывников в зону АТО не будут, обещают офицеры. Туда направляют только контрактников.

Но вместе с пряником напоминают и о кнуте. Тем, кто от призыва в армию прячется, правоохранители напоминают об уголовной ответственности. Впрочем, далеко не всегда это означает реальные тюремные сроки.

За уклонение от службы – до двух лет лишения свободы

«В зависимости от каждой ситуации, от тяжести правонарушения. Всё учитывается судом, следствием, каждый момент. Это индивидуально выясняется, почему человек уклонялся от службы. Может, дети болели, много причин может быть, поэтому каждая ситуация индивидуальна. Максимальный срок за уклонение от службы – до двух лет лишения свободы», – рассказывает помощник начальника главного управления Нацполиции в Донецкой области Олег Ягольник.

Такие случаи в области не единичны. С начала года полицейские установили почти три десятка уклонистов. Трём из них уже вынесены приговоры, а ещё по двадцати четырём случаям проводится расследование.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)