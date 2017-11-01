Міноборони: закон зобов’язує прийти до військкомату без повістки

У Міністерстві оборони заявляють, що закон зобов’язує громадян, які досягли призовного віку, прийти до військкомату без повістки.

«Під час чергової призовної кампанії, що триває у жовтні-листопаді та квітні-травні, якщо призовник не отримав повістку, він зобов’язаний самостійно прибути до районної призовної дільниці, військового комісаріату, щоб з’ясувати свій статус відносно призову на строкову військову службу», – сказав начальник відділу комплектування і призову Генштабу ЗС України Валерій Дендебера.

У Міноборони стверджують, що закон «Про військовий обов’язок і військову службу» зобов’язує призовників після набрання чинності відповідного указу президента і після надходження повістки прибути до призовної дільниці для проходження призовної комісії, у разі якщо повістка не надійшла – потрібно з’явитися до призовної дільниці в десятиденний термін з дня початку чергового призову.

Валерій Дендебера нагадав, що за порушення правил військового обліку, неявку за викликом на призовну комісію або військового комісаріату без поважних причин передбачене притягнення до адміністративної відповідальності, а за ухилення від призову на строкову військову службу – до кримінальної відповідальності.

Згідно із президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні – листопаді 2017 року. Кабмін постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.

28 жовтня в Києві співробітники Нацполіції влаштували обшук у нічному клубі, у результаті якого затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків доставили до військкомату.

29 жовтня один із адвокатів затриманих Роман Стойчев у коментарі Радіо Свобода повідомив, що усіх затриманих у ніч на суботу в клубі Jugendhub відпустили з військкомату.