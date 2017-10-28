У Києві поліцейські влаштували облаву на нічний клуб і доставили частину затриманих у військкомат

У Києві поліцейські влаштували облаву на нічний клуб, у результаті якої затримали 17 осіб, повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook.

За даними поліції столиці, у них вилучили речовини, схожі на наркотичні.

«Окрім того, працівники військового комісаріату виявили 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу. Їх доставили до пункту збору призовників міста Києва», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за інформацією відомства, 11 неповнолітніх відвідувачів закладу передали батькам, перед цим склавши щодо останніх протоколи про адміністративне правопорушення.

Напередодні у клубі Jugendhub, де у ніч на 28 жовтня якраз відбувалась вечірка, заявили про обшук, а також побиття і затримання відвідувачів закладу, а також вилучення їхніх особистих речей та техніки клубу.

За даними деяких користувачів Facebook, зокрема адвоката юридичної фірми Масі Найєма, затриманих утримували у військкоматі із третьої ночі.

Згідно з президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні – листопаді 2017 року.

20 вересня Кабінет міністрів постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.