США: в домі нападника з Лас-Вегаса знайшли цілий арсенал зброї; загиблих уже 59

У домі нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі у штаті Невада у США, внаслідок якої, за оновленими даними, загинули не менш ніж 59 людей, знайшли цілий арсенал зброї, повідомила поліція.

Як повідомив 2 жовтня шериф (начальник поліції) округу Кларк, до якого належить Лас-Вегас і південна частина Невади, Джозеф Ломбардо, у власному будинку, в якому жив нападник, 64-річний громадянин США Стівен Паддок, у місті Мескіт за 130 кілометрів від Лас-Вегаса, знайшли 18 одиниць вогнепальної зброї, вибухівку і кілька тисяч патронів. Також там виявили певні електронні пристрої, які ще вивчають, додав шериф. А в автомобілі Паддока знайшли деяку кількість нітрату амонію – хімікату, що є сільськогосподарським добривом і також складовою для вибухових сумішей.

Іще 17 одиниць вогнепальної зброї знайшли в готельному номері, з вікна якого нападник влаштував стрілянину, внаслідок якої і через тисняву при масовій втечі з місця нападу були поранені чи травмовані ще не менш ніж 527 людей, за даними на цей час. Правоохоронці попереджають, що число жертв і потерпілих може далі зрости.

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що наразі не виявило ніяких зв’язків нападника з міжнародним тероризмом, – у відповідь на заяву екстремістського угруповання «Ісламська держава», яке раніше 2 жовтня взяло на себе відповідальність за стрілянину. У заяві угруповання, оприлюдненій через пов’язане з ним агентство «Амак», стверджується, що нападник навернувся до ісламу кілька місяців тому, став «воїном» угруповання і відповів на його заклик чинити напади у країнах, що воюють проти джигадистів. Доказів екстремісти не навели, і наразі немає даних, що могли б підтвердити чи впевнено заперечити таку заяву.

Під час нападу, вчиненого пізно ввечері 1 жовтня за місцевим часом, нападник протягом кількох хвилин вів вогонь із автомата з вікна кімнати на 32-му поверсі будівлі готелю Mandalay Bay на бульварі Лас-Вегас-Стріп, що є відомим центром ігрової і розважальної індустрії поза формальною міською межею Лас-Вегаса. Він стріляв по сусідньому відкритому майданчику, де просто неба відбувався музичний фестиваль. Потім він застрелив себе, коли поліція стала вибухівкою висаджувати двері до кімнати.

У поліції раніше після нападу вже заявляли, що не вважають нападника, який не належить до етнічних чи расових меншин, пов’язаним із будь-яким войовничим угрупованням.

Мотиву нападу поліція ще не називала. Шериф Ломбардо у відповідь на запитання про такий мотив відповів, що не може наразі «дістатися до мізків психопата».

Брат Стівена Паддока Ерік розповів, що Стівен був мультимільйонером і витрачав великі гроші в різних казино, де його вже знали і часто надавали безплатне житло і їжу. При цьому він не зміг назвати ніякого припущення, чому його брат міг влаштувати свій напад.

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину «актом чистого зла», що об’єднав країну в горі й сумуванні. Він заявив, що приїде на місце трагедії 4 жовтня.

Нинішній напад став найкривавішим досі у США. Дотепер таким був напад на нічний клуб у місті Орландо у штаті Флорида в червні 2016 року: тоді загинули 49 людей. Нападник, якого застрелила тоді поліція під час перестрілки з ним, як з’ясувалося, напередодні свого нападу присягнув на вірність угрупованню «Ісламська держава», яке після нападу теж узяло на себе відповідальність за нього.