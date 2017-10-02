Українців серед загиблих у Лас-Вегасі немає – посольство

Громадян України серед потерпілих чи загиблих у результаті стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі немає. Такі попередні дані наводить посольство України в США.

«Попередньо – українців серед загиблих чи поранених немає», – пишуть дипломати у мережі Twitter.

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що наразі не виявило ніяких зв’язків із міжнародним тероризмом нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі в штаті Невада, внаслідок якої, за оновленими даними, загинули не менше ніж 58 людей, а ще понад півтисячі були поранені чи травмовані під час масової втечі з місця стрілянини.

Так у ФБР відреагували на заяву екстремістського угруповання «Ісламська держава», яке раніше 2 жовтня взяло на себе відповідальність за стрілянину. У заяві, оприлюдненій через пов’язане з угрупованням агентство «Амак», стверджується, що нападник навернувся до ісламу кілька місяців тому, став «воїном» угруповання і відповів на його заклик чинити напади в країнах, що воюють проти джигадистів. Доказів екстремісти не навели, і наразі немає даних, що могли б підтвердити чи заперечити таку заяву.

Під час нападу, вчиненого пізно ввечері 1 жовтня за місцевим часом, нападник протягом кількох хвилин вів вогонь із автомата з вікна кімнати на 32-му поверсі будівлі готелю Mandalay Bay по сусідній відкритій території, де просто неба відбувався музичний фестиваль, а потім застрелив себе, коли поліція стала вибухівкою висаджувати двері до кімнати.Там було виявлено близько десятка одиниць зброї.

Правоохоронці встановили особу нападника: 64-річний мешканець Невади, громадянин США Стівен Паддок, що не належав до етнічних чи расових меншин. У поліції раніше вже заявляли, що не вважають його пов’язаним із будь-яким войовничим угрупованням. Мотиву нападу поліція ще не називала.

Нинішній напад став найкривавішим напад у США. Дотепер таким був напад на нічний клуб у місті Орландо в штаті Флорида в червні 2016 року: тоді загинули 49 людей. Нападник, якого застрелила тоді поліція під час перестрілки з ним, як з’ясувалося, напередодні свого нападу присягнув на вірність угрупованню «Ісламська держава», котре після нападу теж узяло на себе відповідальність за нього.