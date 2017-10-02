«Ісламська держава» взяла відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі у США

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі у штаті Невада у США, внаслідок якої загинули не менш ніж 50 людей.

У заяві, оприлюдненій через пов’язане з угрупованням агентство «Амак», стверджується, що нападник навернувся до ісламу кілька місяців тому, став «воїном» угруповання і відповів на його заклик чинити напади у країнах, що воюють проти джигадистів.

Доказів екстремісти не навели, і наразі немає даних, що могли б підтвердити чи впевнено заперечити таку заяву.

Унаслідок нападу, вчиненого пізно ввечері 1 жовтня за місцевим часом, загинули, за даними на цей час, принаймні 50 людей; правоохоронці попереджають, що це число ще може зрости.

Іще понад 400 людей були поранені чи травмовані під час масової втечі з місця стрілянини.

Нападник протягом кількох хвилин вів вогонь із автомата з вікна кімнати на 32-му поверсі будівлі готелю Mandalay Bay по сусідній відкритій території, де просто неба відбувався музичний фестиваль, а потім застрелив себе, коли поліція стала вибухівкою висаджувати двері до кімнати – в якій відтак виявили близько десятка одиниць зброї.

Правоохоронці встановили особу нападника як 64-річного мешканця Невади Стівена Паддока. Як заявив місцевий шериф Джо Ломбардо ще перед заявою екстремістів, нападника, що не належить до етнічних чи расових меншин, не вважають пов’язаним із будь-яким войовничим угрупованням. Мотиву нападу поліція ще не називала.

Поліція також знайшла 62-річну Марілу Данлі, яка вочевидь жила в готельній кімнаті разом із нападником і яку розшукували як імовірну причетну до нападу.

Нинішні дані про жертв стрілянини вже перевищують число загиблих унаслідок найкривавішого досі нападу у США – на нічний клуб у місті Орландо у штаті Флорида в червні 2016 року: тоді загинули 49 людей. Нападник, якого застрелила тоді поліція під час перестрілки з ним, як з’ясувалося, напередодні свого нападу присягнув на вірність угрупованню «Ісламська держава», яке тоді після нападу теж узяло на себе відповідальність за нього.