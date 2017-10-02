ФБР США: зв’язків нападника з Лас-Вегаса з тероризмом не виявили; загиблих уже 58

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що наразі не виявило ніяких зв’язків із міжнародним тероризмом нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі у штаті Невада, внаслідок якої, за оновленими даними, загинули не менш ніж 58 людей, іще 515 людей були поранені чи травмовані під час масової втечі з місця стрілянини. Правоохоронці попереджають, що число жертв може далі зрости.

Так в ФБР відреагували на заяву екстремістського угруповання «Ісламська держава», яке раніше 2 жовтня взяло на себе відповідальність за стрілянину. У заяві, оприлюдненій через пов’язане з угрупованням агентство «Амак», стверджується, що нападник навернувся до ісламу кілька місяців тому, став «воїном» угруповання і відповів на його заклик чинити напади у країнах, що воюють проти джигадистів. Доказів екстремісти не навели, і наразі немає даних, що могли б підтвердити чи впевнено заперечити таку заяву.

Під час нападу, вчиненого пізно ввечері 1 жовтня за місцевим часом, нападник протягом кількох хвилин вів вогонь із автомата з вікна кімнати на 32-му поверсі будівлі готелю Mandalay Bay по сусідній відкритій території, де просто неба відбувався музичний фестиваль, а потім застрелив себе, коли поліція стала вибухівкою висаджувати двері до кімнати – в якій відтак виявили близько десятка одиниць зброї.

Правоохоронці встановили особу нападника як 64-річного мешканця Невади, громадянина США Стівена Паддока, що не належить до етнічних чи расових меншин. У поліції раніше вже заявляли, що не вважають його пов’язаним із будь-яким войовничим угрупованням. Мотиву нападу поліція ще не називала.

Поліція також знайшла 62-річну Марілу Данлі, яка вочевидь жила разом із нападником у його домі в містечку Мескіте у штаті Невада і яку розшукували як імовірну причетну до нападу. За повідомленнями, в час нападу й нині вона перебуває поза межами США і вже не вважається підозрюваною, хоча становить інтерес для слідства.

Нинішній напад став найкривавішим нападу у США. Дотепер таким був напад на нічний клуб у місті Орландо у штаті Флорида в червні 2016 року: тоді загинули 49 людей. Нападник, якого застрелила тоді поліція під час перестрілки з ним, як з’ясувалося, напередодні свого нападу присягнув на вірність угрупованню «Ісламська держава», яке після нападу теж узяло на себе відповідальність за нього.