Усіх затриманих у клубі Jugendhub відпустили – адвокат

Усіх затриманих у ніч на суботу в столичному клубі Jugendhub хлопців відпустили з війсккомату, повідомив у коментарі Радіо Свобода один із адвокатів затриманих Роман Стойчев.

«Їх усіх звільнили. І зараз ми будемо готувати колективні або від кожного індивідуальні відповідні заходи, будемо ухвалювати дії у відповідь», – повідомив адвокат.

Він уточнив, що першими звільнили тих, хто ще у день затримання підтвердив, зокрема, що є студентами денної фори навчання, решту – в другій половині сьогоднішнього дня.

«В день затримання, до обіду, частина була звільнена, тобто це виявилися ті студенти, які на денній формі навчання. Ті, хто зміг підтвердити, що є студентами денної форми навчання і, по суті, їх не можуть зараз призвати, їх же одразу відпустили. Решта, хто не підтвердив, їм довелося бути затриманими довше. Станом на вчорашній день 17 людей були затриманими, вчора ввечері, до 12-ї, відпустили близько п’яти, до 7-ї вечора сьогоднішнього дня відпустили інших», – розповів адвокат.

Раніше сьогодні у коментарі Радіо Свобода речник Уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига заявив, що офіс наразі приймає заяви від затриманих.

«Звичайно, вони всі будуть зареєстровані. Відповідно, буде реакція на адресу міністра внутрішніх справ щодо грубих порушень Кримінального-процесуального кодексу під час того, що відбувалося. По-друге, буде відповідний лист на адресу міністра оборони», – зазначив Чаплига.

Водочас у військкоматі Києва раніше заявили про законні дії правоохоронців під час нічного рейду у клубі Jugendhub, вказавши на взаємодію з органами Національної поліції України «щодо розшуку призовників, які ухиляться від призову на строкову військову службу».

У коментарі Радіо Свобода адвокат Роман Стойчев з посиланням на слова окремих затриманих заявив, що ті не знали про повістки і що мають з’явитися у військкомат.

28 жовтня Нацполіція повідомила, що в Києві її співробітники влаштували облаву на нічний клуб, у результаті якої затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків доставили до військкомату.

Згідно із президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні – листопаді 2017 року.

20 вересня Кабінет міністрів постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.