Військові комісари заперечують, що проводили облаву на призовників у Львові

Львів – Львівські військові комісари заперечують те, що днями проводили облаву поблизу нічного клубу у Львові. За їхнім поясненням, вони просто вручали повістки особам призовного віку, які ухиляються від військової служби, нікого не було затримано. Дехто підтримує такі «непопулярні кроки» комісарів, дехто негативно оцінює, а ще є ті, хто вважає більш доцільною популяризацію армії.

Щодня вісім груп військових комісарів у Львові виїжджають за адресами, щоб вручити повістки людям призовного віку. Переважно, як вони розповідають, їм або ж не відчиняють двері квартир, або ж повідомляють, що особа перебуває за кордоном, або ж навіть на них спускають собак. Відтак вручити повістку вдається одиницям. Тому, за словами військових комісарів, вони змушені через поліцію розшукувати тих, хто ухиляється від служби у війську і подають такі списки правоохоронцям.

Військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко пояснив, що восьмеро військових комісарів у Львові прибули 3 листопада у провулок Крива Липа за повідомленням патрульних поліції, які під час перевірки документів у відвідувачів нічного клубу виявили тих, хто внесений у список осіб, які ухиляються від призову на строкову службу.

За словами батьків цих людей, вони перебувають за кордоном, а виявилось, що у Львові, відпочивають, коли інші мають за них служити

«Ніякої облави у провулку Крива Липа не було, все було, згідно з чинним законодавством. Цей випадок стався з 22-ї до 23-ї години. Ми не могли після 23-ї години там працювати, це не був спланований захід. Громадянам виписали повістки. І у понеділок о 9-ї годині вони мали з’явитись у комісаріат. Нікого не затримали, ніхто не був у масках і бронежилетах. Патрульна поліція має наші списки, вони затримують усіх порушників. Ними проводиться операція «Мігрант», і під час цього були виявлені громадяни, по базі перевірили і виявили наших ухильників від військової строкової служби. За словами батьків цих людей, вони перебувають за кордоном, а виявилось, що у Львові, відпочивають, коли інші мають за них служити», – заявив Олександр Тіщенко.

Однак у патрульній поліції Львова відмежувались від заходів військових комісарів, повідомивши, що спільно не працювали.

Повістки вручили дванадцятьом відвідувачам клубу

Дванадцятьом особам, які відпочивали у нічному клубі, і були у базі даних тих, хто ухиляється від військової служби, військові комісари виписали повістки. Опісля людина зобов’язана у 10-денний термін прийти у військовий комісаріат на медичну комісію. Цієї осені на строкову службу з Львівщини мають призвати 700 осіб. 60% людей уже набрали. Загалом на Львівщині налічується 15 тисяч призовників. Найбільше ховаються від війська жителі Львова.

Є сумніви у законності процедури, але у моральній площині всі мають бути на стороні комісара, що такий непопулярний крок зробив

«Є сумніви у законності процедури, але у моральній площині всі мають бути на стороні комісара, що такий непопулярний крок зробив. 15 тисяч ухильників від служби у війську у Львівській області – це трішки забагато. Лише 700 людей треба призвати, це просто соромно, що їх важко знайти. Тобі не подобається захищати країну, не подобається платити податки, а що подобається? Сидіти за чаркою, а хтось там має вмирати за тебе?», – каже громадський активіст Олег Радик.

Військовий комісар Олександр Тіщенко переконаний, що слід виробити чіткий і досконалий механізм вручення повістки особі призовного віку: «Поліція не хоче з нами працювати в тандемі. Хоча Нацполіція зобов’язана за нашими списками розшукати і доставити призовника. Списки ухильників ми надсилаєм у поліцію. А поліція з нами ходить, але у будинок не заходить. Збройні сили сьогодні тримаються на добровольцях».

«Слід популяризувати армію»

Тим часом адвокат Олег Мицик негативно оцінив нічні походи комісарів із повістками. На йому думку, військові вручали повістки з порушенням.

Я підтримую і розумію обов’язок держави вживати заходів, щоб нормалізувати призов, але це не може відбуватись у непередбачений законодавством спосіб

«Обов’язок носити при собі документи і пред’являти їх посадовим особам передбачено законодавством лише у контрольованому прикордонному районі. У нас немає комендантської години, у нас немає обов’язку у певний момент бути з документами. Я підтримую і розумію обов’язок держави вживати заходів, щоб нормалізувати призов, але це не може відбуватись у непередбачений законодавством спосіб», – каже адвокат Олег Мицик.

Неправдивою є інформація, яку поширили російські медіа, що буцімто на територію монастиря у Жовкві увірвались військові комісари. До слова, у цьому василіанському монастирі УГКЦ немає монахів-новіціантів. Військовий капелан, отець Степан Сус вважає, що подібні до нещодавніх заходи біля нічних клубів не популяризують українську армію, а, навпаки, шкодять її іміджу. Це не є оправдані методи, які посилять професійність армії.

Якщо військові комісаріати будуть роз’яснювати людям специфіку служби, мобілізації, то люди по-іншому будуть сприймати військову службу. Ми всі хочемо жити в мирній країні, але це без нас ніхто не зробить, якщо ми втікатимемо від армії

«Потрібно змінювати підхід. Слід популяризувати армію, це є професія, але це є покликання. Бо ти захищаєш не лише свою батьківщину, але рідних, знайомих близьких. Це велика відповідальність і честь. Якщо військові комісаріати будуть роз’яснювати людям специфіку служби, мобілізації, то люди по-іншому будуть сприймати військову службу. Ми всі хочемо жити в мирній країні, але це без нас ніхто не зробить, якщо ми втікатимемо від армії. Держава повинна переосмислити своє сприйняття війська, позбутись популізму, показухи, працювати над тим, щоб у нашій країні була професійна армія. Ми витрачаємо багато зусиль, коштів, ідей для того, що пізніше не дає того результату, який ми очікували», – говорить отець Степан Сус.

Згідно з президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється в жовтні-листопаді цього року. Цієї осені новобранцями стануть 10 460 осіб. Водночас військовослужбовці Генштабу нагадують, що солдати строкової служби не служать у зоні бойових дій на Донбасі.