Облави у нічних клубах: боротьба зі злочинністю і новий спосіб поповнити армію?

Правозахисники і юристи заявляють про низку порушень під час обшуків напередодні у столичному клубі Jugendhub. Тоді правоохоронці затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. І 32 чоловіків, які «ухилялися від армії»: їх доставили до військкомату, але потім відпустили. В офісі уповноваженого з прав людини засуджують дії силовиків і заявляють, що вимагатимуть розслідування, встановлення винних і покарання відповідальних за це в МВС і Міноборони. Натомість у поліції і Міністерстві внутрішніх справ заявили, що правоохоронці діяли законно і найімовірніше затримали чоловіка, який міг бути наркодилером.

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Близько першої ночі Антон Косенко разом із подругою прийшли до клубу на вечірку послухати електронну музику. Каже, того вечора там виступали відомі виконавці. Однак через двадцять хвилин до приміщення увірвалися люди у балаклавах і з автоматами.

Усіх з погрозами, криками, матами змусили стати до стінки, потім сказали сісти, декому – лягти. Деяких хлопців били ногами

«Усіх з погрозами, криками, матами змусили стати до стінки, потім сказали сісти, декому – лягти. Деяких хлопців били ногами, коли не подобалося, як вони лежать, якщо хтось повертався – вислуховували всілякі мати. Застосовувалося фізичне насилля до хлопців, які не подобалися співробітникам в балаклавах без опізнавальних знаків. Ніхто не представлявся і документиків не показував», – розповідає молодий чоловік.

Тих, у кого щось знаходили – садили в окремий автобус, пригадує Антон Косенко. Решту – перевіряли представники військкомату. За словами Косенка, його та інших затриманих силою повантажили в автобус і повезли до комісаріату.

Нас просто як заручників повезли незрозумілі люди – представники військкомату. Вони нам говорили, що все, ви – кримінальники, ухильники

«Нас просто як заручників повезли незрозумілі люди – представники військкомату. Там вже працівники старші по званню назвалися. Нас вишикували, ми перебували в холодному приміщенні. Вони нам говорили, що все, ви – кримінальники, ухильники», – розповідає Косенко.

Він каже: не надав силовикам жодних даних про себе, а єдиним аргументом працівників військкомату – був його призовний вік. Однак, наголошує Косенко, жодної повістки донині він не отримував. Його відпустили після 19 годин тримання у військкоматі за умови, що він підпише зобов’язання з’явитися на медогляд.

Згодом усіх затриманих у клубі Jugendhub відпустили з військкомату.

Поліція діяла законно – Крищенко

Надходили скарги від місцевих жителів, порушено кримінальне провадження за статтею «утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів», були санкції суду на проведення обшуків

Водночас керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що дії поліцейських під час обшуку в київському клубі Jugendhub були законними.

«Надходили скарги від місцевих жителів… було порушено кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу «утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів», були отриманні санкції суду на проведення обшуків. Значна частина відвідувачів цього закладу намагалася позбутися, як ми розуміємо, цих речовин, приховати сліди злочину, тому поліція вживала дозволених заходів фізичного впливу і в межах, передбачених законом», – зазначив Андрій Крищенко.

За його словами, під час слідчих дій було зафіксовано 17 фактів вилучення наркотичних засобів.

Під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, які уповноважені проводити розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу

«Під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, які уповноважені проводити розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу. Вони розбиралися з тими людьми, доставляли їх до приміщення комісаріату. Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів», – додав він.

Він наголосив, що під час заходу були присутні працівники прокуратури, які не зафіксували порушень з боку поліції. А правоохоронці були вдягнені у форму і попереджали відвідувачів, що це поліцейська операція.

А радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі «Еспресо.TV» розповів про затримання чоловіка, який міг бути наркодилером.

Виявлений і дуже цікавий персонаж, у якого вилучили 40 тисяч гривень готівки, а також 8 кредитних карток. Це може бути ймовірний наркодилер

«Там був виявлений і дуже цікавий персонаж, у якого вилучили 40 тисяч гривень готівки, а також 8 кредитних карток. За попередніми даними, це може бути ймовірний наркодилер», – сказав Шкіряк.

За його словами, клуб перетворили на «наркоманський притон», приміщення було у жахливому аварійному стані, а власники не мали ліцензії на торгівлю алкоголем.

Водночас у військкоматі Києва дії правоохоронців під час нічного рейду також назвали законними. А співпрацю з поліцією пояснили розшуком призовників, які ухиляться від військової служби.

Це ноу-хау поліції і Міноборони із поповнення лав ЗСУ – адвокат

Адвокат клубу Ксенія Проконова у коментарі Радіо Свобода зазначила, що працівники військкомату не мали жодного документу, який би дозволяв працівникам затримувати відвідувачів. Тож, резюмує Проконова, операція мала на меті не викрити «наркопритон», а поповнити лави Збройних сил України.

Співпраця поліції з військкоматом – це певне ноу-хау, тому що такого у нас ще не було. Щоб довести, що це «притон», не треба проводити там обшук і затримувати відвідувачів

«Співпраця поліції з військкоматом – це певне ноу-хау, тому що такого у нас ще не було. Тому ця операція з самого початку мала на меті саме це. В ухвалі суду фігурує 317-та стаття, а для того, щоб довести, що це «притон», не треба проводити там обшук і затримувати відвідувачів, для цього треба довести, що є зв'язок між наркоторговцями і клубом. Але цього не було зроблено, натомість були затримані люди, які нібито вважаються «ухильниками», – каже Проконова.

Як повідомили Радіо Свобода у клубі Jugendhub, облаву співробітники поліції влаштували в останній день роботи закладу. Його вирішили закрити, зокрема, через фінансові труднощі. Відтак, припускають, саме тому правоохоронці діяли поспіхом.

Силовики допустили низку порушень – Чаплига

Під час обшуку силовики допустили низку порушень, зокрема, кримінально-процесуального законодавства, наголосив у коментарі Радіо Свобода речник уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига. За його словами, поліція мала дозвіл на обшук приміщення, однак не мала права обшукувати відвідувачів цього закладу і тим паче застосовувати до них надмірну силу і порушення права на захист. І якби не втручання громадськості та правозахисників наслідки могли б бути драматичнішими, зазначив Чаплига.

Вручення повісток не може відбуватися «на вулиці». Не можна просто так зайти до клубу і намагатися вручити без встановлення особи повістку

«Більше того, вручення повісток не може відбуватися «на вулиці». Не можна просто так зайти до клубу або в інший якийсь заклад і намагатися вручити без встановлення особи повістку, а тим паче в непередбачений законом спосіб позбавляти права на свободу, фактично ув’язнювати або тримати їх в заручниках», – зазначив Чаплига.

За його словами, офіс уповноваженого з прав людини нині збирає матеріали і вимагатиме розслідування, встановлення винних і їх покарання в МВС, Міністерстві оборони і прокуратурі.

28 жовтня Нацполіція повідомила, що в Києві її співробітники влаштували обшук у нічному клубі, у результаті якого затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків доставили до військкомату.

29 жовтня один із адвокатів затриманих Роман Стойчев у коментарі Радіо Свобода повідомив, що усіх затриманих у ніч на суботу в клубі Jugendhub відпустили з військкомату.

Згідно із президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні – листопаді 2017 року. Кабмін постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 тисяч 460 осіб.