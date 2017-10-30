Крищенко: дії поліцейських під час обшуку в клубі Jugendhub були законними

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявляє, що дії поліцейських під час обшуку в київському клубі Jugendhub були законними.

«Надходили скарги від місцевих жителів… було порушено кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу «утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів», були отриманні санкції суду на проведення обшуків», – сказав Крищенко.

За його даними, у ході слідчих дій було здійснено 17 фактів вилучення наркотичних засобів.

«Значна частина відвідувачів намагалася позбутися наркотичних речовин, приховати сліди злочину, тому поліція вживала дозволених заходів фізичного впливу і в межах дозволених законом», – повідомив керівник поліції Києва.

За його словами, наразі до поліції ніхто не звертався з заявами щодо дій поліцейських, побиття.

«Під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, які уповноважені проводити розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу. Вони розбиралися з тими людьми, доставляли їх до приміщення комісаріату. Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів», – додав він.

28 жовтня Нацполіція повідомила, що в Києві її співробітники влаштували обшук у нічному клубі, у результаті якого затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків доставили до військкомату.

29 жовтня один із адвокатів затриманих Роман Стойчев у коментарі Радіо Свобода повідомив, що усіх затриманих у ніч на суботу в клубі Jugendhub відпустили з військкомату.

Речник Уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига заявив, що офіс наразі приймає заяви від затриманих, «буде реакція на адресу міністра внутрішніх справ щодо грубих порушень Кримінального-процесуального кодексу під час того, що відбувалося».

Водночас у військкоматі Києва наголосили на законності дій правоохоронців під час нічного рейду у клубі Jugendhub, вказавши на взаємодію з органами Національної поліції України «щодо розшуку призовників, які ухиляться від призову на строкову військову службу».

Згідно із президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні – листопаді 2017 року. Кабмін постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.