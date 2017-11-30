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В Бахмуте заработал новый центр по подготовке швей и закройщиков. Ежегодно здесь будут выпускать до 30 квалифицированных специалистов. Учебный цех оборудовали современными машинами и станками для утюжки. В области учебный центр такого уровня единственный. Деньги на его оборудование и ремонт выделили из государственного бюджета.

В новом учебном цеху в центре профессионально-технического образования в Бахмуте современные станки для профессиональной утюжки, манекены-трансформеры. Они способны имитировать тела людей разной комплекции, но главное – это 22 новые швейные машины.

Вместо гула и шума швейной мастерской – в этом классе раздается лишь приятное щебетание современных механизмов. Первокурсница Елена Зверева говорит, что ей сильно повезло, ведь за работой старых машин не было слышно указаний мастеров-преподавателей.

Можно сделать маленькую скорость, строчку повернуть где-то

«То оборудование – оно очень сильно шумит. Когда все включают машинки, абсолютно невозможно слышать мастера. То есть, не слышно ничего. Здесь это оборудование настроено на то, что машины практически бесшумные. Они очень быстро работают. Здесь можно сделать маленькую скорость, строчку повернуть где-то, с поворотами и строчка быстрая», – говорит Елена Зверева.

Анжелика Силкина готовится к выполнению экзаменационных работ. Девушка уже научилась шить различные виды одежды. Говорит, что теперь учиться работать будет гораздо легче и приятнее.

Машинка, на которой я работала в том году, плохо шьет

«Шила платье своей маме, юбки шила, сейчас пальто шью. Машинка, на которой я работала в том году, плохо шьет. То нитку затягивает, то еще что-то оторвется. А эта намного лучше. Она все шьет, ровные строчки делает, нитку не рвет. Все замечательно», – рассказывает Анжелика Силкина.

На закупку оборудования ушло 330 тысяч гривен. Новым цехом довольны не только студенты, но и преподаватели.

Cтрочки сами будут прокладываться на этом оборудовании

«Во-первых, это оборудование высокопроизводительное, во-вторых, технологичное, в-третьих, экономичное. И оно настолько простое в работе, ну, сказать честно, наверное, строчки сами будут прокладываться на этом оборудовании», – шутит мастер производственного обучения Виктория Хмелевая.

Подобных центров в области больше нет. Поэтому здесь будут готовить специалистов для всех городов.

Здесь могут учиться все

«Здесь могут учиться все: во-первых, наши дети, это обязательно. Во-вторых, направленные к нам из центра занятости, в-третьих, в индивидуальном порядке можно приходить записываться, будем набирать группу на платной основе. Будем обучать, давать профессию», – обещает директор Бахмутского центра профессионально-технического образования Александр Баранов.

В горсовете говорят, что рабочих мест для выпускниц-швей в Бахмуте хватит. В городе вообще очень необходимы квалифицированные работники.

Они будут востребованы

«Такая необходимость есть. И они будут востребованы. Потому что сегодня подготовка рабочих специальностей, не только швей, стоит очень остро. И сегодня слесаря, сварщика, строителя сложно найти так же, как и токаря или фрезеровщика. Поэтому за профтехобразованием, как его раньше называли, будущее нашей страны», – рассказывает городской голова Алексей Рева.

Сегодня будущие швеи Бахмута показали свои модели женской одежды. Конечно, до кутюрье с мировыми именами им еще далеко, но кое-что у девушек уже получается.

Здесь также планируют открыть специальность закройщика, но для этого не хватает специализированного стола. На его приобретение денег пока нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)