Яволонтерю: українці розповідають, як роблять світ кращим (огляд соцмереж)

5 грудня у світі відзначають День волонтера. В умовах російської агресії на Донбасі та в результаті анексії Криму слово «волонтер» більше асоціюється з тими, хто допомагає українським бійцям на фронті. Волонтери ООН, GoGlobal та America House у соцмережах оголосили флешмоб – користувачів закликали ділитись своїми історіями волонтерства або розповісти про волонтерів, які їх надихають. До флешмобу долучились і народні депутати, громадські активісти та лідери думок.

Для того, щоб взяти участь у флешмобі, користувачі соцмереж розміщували публікації про свій власний досвід або досвід своїх знайомих із хештегами #Ivolunteer, #Яволонтерю та #IVD2017.

Ініціатором флешмобу виступила голова відділу комунікацій організації Global Office Тетяна Кириленко. У коментарі Радіо Свобода вона розповіла, що головна його мета – заохотити людей до благодійності: «Ми хотіли пояснити, чому волонтери – це важливо, й показати, що волонтерство буває різним – це не лише допомога воїнам АТО, хоча за останні кілька років слово «волонтер» асоціюється якраз таки із подіями на сході».

Вона додає, що більшість волонтерів часто не розповідають про свою діяльність: «Вони не те, що соромляться. Вони просто мало говорять про це – за них у межах флешмобу це роблять їхні друзі, в постах часто користувачі згадують про своїх знайомих, якими пишаються».

Тетяна Кириленко поділилась і власним волонтерським досвідом – розповіла, що ще в дев’ятому класі допомагала зібрати гроші на ліки для ВІЛ-інфікованих:

​Ще одна організаторка – Оксана Нечипоренко – розповідає, як починала свій волонтерський досвід із роботи на «Реанімаційний пакет реформ»:

​«У Нью-Йорку влітку всі хочуть годувати бездомних», – пише голова фонду «АнтиСНІД» Ольга Руднєва.

«Я знаю сотні світлих людей, з якими ще на початку війни як журналісти ми відвозили одяг та продукти під Слов’янськ, Билбасівку, Артемівськ та Авдіївку», – народний депутат Мустафа Найєм згадує свій волонтерський досвід.

​Мустафу Найєма в бажанні взяти участь у флешмобі підтримав його брат:​

​До Дня волонтера в Житомирі навіть провели Volunteer Fest. Члени Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста провели майтер-клас із надання першої допомоги:

​Український Facebook-блогер Валентин Пугачов жартома розповів, що його історія волонтерства розпочалась ще в 10-річному віці:

​Колектив благодійного фонду допомоги собакам Happy Paw також долучився до флешмобу. Волонтери займаються підтримкою притулків для чотирилапих:

​Своїм ставленням до волонтерства поділилась і активістка Всесвітнього фону природи:

Window on America for Future Leaders розповіли про свою волонтерку Оксану Зайцеву. Вона вчить дітей програмуванню:

​Користувач Facebook Максим Коляда розповів, що свою волонтерську діяльність розпочав на Чемпіонаті Європи з футболу, який проходив в Україні та Польщі в 2012 році:​

​Киянка Світлана Ткачук опублікувала свою історію – вона на волонтерських засадах працює з дітьми в Індії:

​Ще історія про Індію:

«Єдиний мінус. Це як наркотик – якщо раз спробував, то вже нереально зупинитися», – говорить про свій волонтерський досвід Вероніка Брудка.

Тетяна Тюшка про допомогу для українських бійців:

«Немає значення, скільки вам років, звідки ви і скільки заробляєте, спробуйте включитися в життя інших людей. Це дає сили рухатися далі, наповнює вас почуття причетності й спільності», – пише Ольга Корабльова.

​Дехто розпочав свою волонтерську діяльність із музичних фестивалів:

Деякі ж користувачі не стільки діляться своїм досвідом, скільки описують своє захоплення діяльністю інших: