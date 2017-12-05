У представництві ЄС сподіваються на справедливе слідство у справі Саакашвілі

Представництво Європейського союзу в Україні сподівається, що слідство стосовно колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі відбудеться згідно з вимогами українського законодавства, заявив Радіо Свобода прес-аташе представництва ЄС Давід Стулік.

«Нам відомо, що така ситуація, такі події мають місце. Ми за нею стежимо. Маємо надію, що слідство буде відбуватися згідно з українським законодавством, згідно з процедурами, які передбачені законом. Ми закликаємо органи влади, які здійснюють слідство, щоб права пана Саакашвілі не були обмежені», – сказав Стулік.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Пізніше лідер «Руху нових сил» та його соратники прийшли до будівлі Верховної Ради.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні» – записи телефонних розмов ймовірно соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе з представником Курченка, які домовлялися про співпрацю.

Він також нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.

Саакашвілі відкидає звинувачення Генеральної прокуратури України на свою адресу.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

У середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі. Він ці звинувачення називає політичними.