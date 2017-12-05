Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі вийшов з автомобіля СБУ, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами журналістки, соратники Саакашвілі зламали двері автомобіля.

Сам лідер «Руху нових сил» заперечив звинувачення у фінансуванні своєї діяльності з Росії.

Мітингувальники разом із Саакашвілі пішли в бік Майдану Незалежності. Після цього вони попрямували до будівлі Верховної Ради.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі у центрі Києва. Лідера «Руху нових сил» підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації й укритті їхньої злочинної діяльності, йому оголосили підозру. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині блокували прихильники політика, вони почали споруджувати поруч барикади.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Луценко також оприлюднив записи телефонних розмов ймовірно соратника Саакашвілі Северіона Денгадзе з представником Курченка, які домовлялися про співпрацю.

Генеральний прокурор додав, що слідство проситиме суд відправити Саакашвілі під домашній арешт із носінням електронного браслета.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

У середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.