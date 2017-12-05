Саакашвілі назвав «брехнею» обвинувачення генпрокурора України

Лідер «Руху нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відкидає звинувачення Генеральної прокуратури України на свою адресу.

«Заява генерального прокурора – нахабна брехня з метою дискредитації Саакашвілі й усього протестного руху в Україні», – написав він у Facebook.

Саакашвілі додав, що попереджав про те, «що влада готує фальшування «доказів», щоб розпочати кримінальну справу» проти нього.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Зараз політик виступає перед своїми прихильниками біля Верховної Ради.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.

У середині жовтня під Верховною Радою України почалися акції протесту на підтримку політичних реформ, учасникам яких, серед інших активістів, є прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Остання акція цими вихідними була присвячена так званому «народному імпічменту» президента України Петра Порошенка.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі. Він ці звинувачення називає політичними.