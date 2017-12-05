Саакашвілі звинувачують у співпраці з Курченком: які докази і що буде далі?

ГПУ та СБУ затримали лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі за підозрою в підтримці організованої злочинності. Проте не змогли його ні відвезти на допит, ні навіть втримати. Прихильники кілька годин блокували машину з екс-президентом Грузії. І, зрештою, він вибрався на волю та повів протестувальників до Верховної Ради. Міхеїл Саакашвілі переконаний, що його переслідує влада через заклики повалити «режим олігархів». Натомість ГПУ підозрює лідера «Руху нових сил» у тому, що олігарх-утікач Сергій Курченко з Росії фінансував його протести.

Від ранку в квартирі Міхеїла Саакашвілі, що в самому серці Києва, були «гості». Генеральна прокуратура разом із Службою безпеки проводили обшук.

Політичні союзники лідера «Руху нових сил» та його адвокати почали терміново скликати однодумців. Правоохоронці оточили будинок і намагались відсторонити усіх від помешкання політика.

Вже незабаром стало відомо: Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій.

Проте екс-президент Грузії, схоже, зі звинуваченнями був не згоден. Він виліз на дах будинку, погрожував зістрибнути і звідти закликав «Києве, вставай». Зрештою, правоохоронці затримали його.

Саакашвілі посадили в автівку разом із кількома представниками СБУ. Його мали доправили на допит, проте люди, які зібрались під будинком, почали блокувати виїзди.

Машина із лідером «Руху нових сил» чотири години стояла заблокованою і майже нерухомою поблизу «Українського дому». Час від часу між правоохоронцями і протестувальниками виникали сутички.

Силовики щосили намагались вивезти Саакашвілі, відтіснивши людей. Кілька разів по особливо активних протестувальниках застосовували перцевий спрей. Навколо мітингу чергували кілька карет швидкої допомоги. Медики розповідали, що переважно люди звертались саме через подразнення очей та ускладнене дихання від газу, а не через ушкодження.

Через чотири години блокування ситуація виглядала патовою. Силовиків ставало більше, проте й люди щільніше підходили до машини. Навколо епіцентру протистояння вишикувались кілька шеренг правоохоронців. У відповідь на це активісти виставили власні машини посеред дороги, щоб перешкодити виїзду Саакашвілі.

Дісталось і київському благоустрою: протестувальники нашвидкуруч зводили барикади. У хід ішли контейнери зі сміттям, шматки бруківки, спеціально розбиті клумби з-під квітів, шини та навіть вирвані з корінням дерева. Такі барикади з’являлись часто навіть там, де в них не було потреби, адже машина тими вузькими стежинами просто не проїхала б.

Луценко: Саакашвілі отримав гроші з Росії від Курченка на протести

У той час, коли протестувальники намагались звільнити, як вони казали, «нашого Міхо», генеральний прокурор розповів деталі і причини затримання Саакашвілі.

За версією очільника ГПУ Юрія Луценка, лідер «Руху нових сил» отримав від олігарха-утікача Сергія Курченка 500 тисяч доларів на свою діяльність, зокрема протести, в Україні, в обмін Саакашвілі мав посприяти бізнес-інтересам Курченка.

«З нами співпрацювало декілька українців, котрі знаходилися на території Москви. Вони дали закриті свідчення в рамках цього кримінального провадження», – сказав Луценко.

Як доказ оприлюднили записи розмов. Йдеться про переговори начебто соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе з представником Курченка про умови співпраці. На відео вони рахують, ділять гроші і обговорюють, на які потреби протесту вони підуть.

Проте «реванш прокремлівських сил» вдалось зірвати українським спецслужбам, заявив генпрокурор.

«Цим пояснюються депортації, екстрадиції, затримання, розгляди в судах арештів за скоєння тих чи інших правопорушень. Ми змогли усунути небезпеку розвитку силового сценарію і пролиття крові, про який говорять ці ляльководи псевдомайдану», – додав очільник ГПУ.

За словами Луценка, «жменька проплачених активістів» планувала взяти штурмом Верховну Раду, занести туди Саакашвілі і навіть застосувати зброю.

Тож слідство проситиме для Саакашвілі домашній арешт із електронним браслетом, сказав Луценко.

Проте прихильників лідера «Руху нових сил» аргументи Луценка не переконали. Люди продовжували блокувати проїзд біля «Українського дому».

Зрештою, кілька молодиків у балаклавах видерлись на автівку, де вже п’яту годину утримувався Саакашвілі. Спершу вони розхитували авто, а потім почали ногами пробивати задні дверцята бусика. На той момент у машини вже були пробиті колеса і надбите скло, що навпроти керма.

Зрештою, Саакашвілі вибрався з машини. Тим часом правоохоронці швидко перегрупувались і пішли у бік Адміністрації президента та Верховної Ради.

Натовп провів Саакашвілі до сходів костелу. Там екс-очільник Одещини, звинувачений у співпраці з організованою злочинністю, звернувся до прихильників.

«Сьогодні банда Порошенка намагається арештувати мене під фейковим звинуваченням у змові з Путіним і олігархом. Ви не дозволите йому вбити Україну», – говорив Саакашвілі.

Він закликав людей іти під Верховну Раду і продовжити протест там.

Вже у Маріїнському парку Саакашвілі заявив, мовляв, «влада готує фальшування «доказів», щоб розпочати кримінальну справу» проти нього. З трибуни до прихильників Саакашвілі по черзі звертались його однодумці.

Вже по обіді до парламенту прийшов Юрій Луценко. Упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб затримати екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, сказав він.

«Вважаю, що прихід до слідчого СБУ завтра з 9.00 на вулицю Воровського особисто Міхеїла Саакашвілі позбавить країну від зайвих потрясінь», – додав Луценко.

А щодо тих депутатів, які перешкоджали затриманню Саакашвілі буде окрема розмова, сказав він. Йдеться про чинних парламентарів Ігоря Луценка, Юрія Дерев'янка, Світлану Заліщук, Мустафу Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака. Їх має запросити на розмову слідство.

Генпрокурор закликав протестувальників переглянути відеодокази і згорнути наметове містечко. Він додав, що не можна дозволити реалізувати план «Русская весна» в Києві.

Загалом за день поліція затримала 9 осіб під час зіткнень із поліцією.

Міхеїлу Саакашвілі інкримінують частину 1 статті 256 Кримінального кодексу України – сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Якщо його провину доведуть, Саакашвілі загрожує 3-5 років ув’язнення.

Чим це все закінчиться?

Вся увага у понеділок була прикута до ситуації навколо Саакашвілі. Думки традиційно розділились.

Плівки, які оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко, занадто цинічні «навіть для української політики». Так прокоментував ситуацію міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

А от у Грузії сподіваються, що Україна забезпечить фізичний захист екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі. Про це сказав секретар Ради національної безпеки Грузії Давид Раквіашвілі.

Як же далі розвиватиметься ситуація? Прихильники Саакашвілі дозволили йому втекти з автівки СБУ, проте він не має масштабної підтримки, вважає політолог Микола Давидюк.

Однак і тут не обійшлось без політичних ігор, каже він.

«Порошенко сьогодні витримав таку влучну політичну паузу. Мовляв, що він наче там і ні до чого. Головним спікером був Луценко, затримувало СБУ, тобто Порошенка як такого видимого там не було», – каже Давидюк.

Поки незрозумілою є роль Авакова в цій ситуації, каже політолог. І Порошенко боїться, щоби міністр внутрішніх справ не підставив його у ситуації з Саакашвілі, помстившись за «справу рюкзаків», додає експерт.

«Влада не хоче створювати картинку «Саакашвілі за гратами». Міра запобіжного заходу, яку буде просити Генпрокуратура, – це домашній арешт. Ставлення до Саакашвілі буде м’якшим, ніж до будь-яких інших неполітичних злочинців. Картинку зроблять якомога комфортнішою, щоб не збурити широкі маси населення», – додає Давидюк.

Політолог припускає, що президент ще не вирішив, як діяти щодо лідера «Руху нових сил»: піти на довгі судові засідання чи оголосити екстрадицію.

Український політикум терпів протести Саакашвілі, поки не загострились настрої суспільства, каже політолог Андрій Єрмолаєв.

«Із Саакашвілі зв’язували надії стосовно допомоги, але він не став політиком національного масштабу. Його рух не користується широкою підтримкою. А карнавал сьогодні дискредитував всю ідею. Для Майдану ґрунту немає, а для провокацій є», – каже Єрмолаєв.

На його думку, в Україні формується «мілітарний поліцейський реакційний режим», і складовою цієї політики стала ситуація з Саакашвілі.

Тим часом ГПУ передала голові Національної поліції України Сергію Князєву постанову про оголошення Міхеїла Саакашвілі в розшук. А прихильники екс-президента Грузії залишаються у Маріїнському парку.