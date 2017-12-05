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05 Грудень 2017, Київ 18:52
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«Порошенко ініціював, Путін підтримав, а наші спецслужби могли зробити» – Купрій про плівки Курченко-Саакашвілі

«Порошенко ініціював, Путін підтримав, а наші спецслужби могли зробити» – Купрій про плівки Курченко-Саакашвілі
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СБУ спільно з ГПУ затримали лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин звільнили його. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор оприлюднив частину даних операції СБУ і ГПУ «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні». Про ситуацію навколо Саакашвілі у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати України Віталій Купрій та Ігор Артюшенко.

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