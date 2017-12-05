Луценко: слідчий СБУ чекає на Саакашвілі 6 грудня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

«Прихід до слідчого Служби безпеки України завтра з 9:00 особисто Міхеїла Саакашвілі позбавить країну, яку він на словах так любить, від зайвих потрясінь», – заявив Луценко з трибуни Верховної Ради.

За словами генпрокурора, прокуратура планувала клопотати про домашній арешт Саакашвілі, але «після сьогоднішньої втечі такий м’який запобіжний захід уже є під сумнівом».

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.