Петро Кралюк

Блокування каналу NewsOne викликає чимало запитань.

Хто, власне, здійснює блокування? Що це за люди? Кого вони репрезентують? Часто їх представляють як колишніх бійців добровольчих батальйонів і учасників АТО. Серед них засвітилися представники «Братства» Дмитра Корчинського, яке має неоднозначну репутацію. І це теж викликає запитання.

Учасники блокади заявляють, що вони протестують проти висловлювань власника каналу Євгена Мураєва, який в одній із дискусій назвав події Революції гідності державним переворотом. Зрештою, цей пан і раніше дозволяв собі висловлювання такого плану. Але через це його ніхто не блокував. Як і не відбулося відразу блокади телеканалу після згаданого висловлювання Мураєва. Однак чомусь блокада почалася після того, як у Києві в неділю, 3 грудня, відбулася хода «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі під антипрезидентським гаслом «народного імпічменту». З цієї ходи канал NewsOne вів пряму трансляцію – чого не скажеш про інші телевізійні мас-медіа. Тому може скластися враження, що блокування організоване владою, яка вирішила помститися непокірному телеканалу.

Але чи так є насправді? Адже, за великим рахунком, канал не постраждав – і далі преспокійно веде трансляцію. Зате скільки шуму! А ще пан Мураєв терміново полетів у Брюссель, аби розповісти єврокомісарам, як в Україні переслідується свобода слова. Вже й ОБСЄ стало на захист «ображених».

Чи це потрібно нинішній українській владі? Не думаю. А раз так, то блокування можна сприйняти як провокацію, організовану… самим же каналом NewsOne, що перебуває в опозиції до влади. Скажете: це фантазії. Але якщо розглянути діяльність «Братства» Корчинського, то це аж ніяк не видається фантастичним.

Словом, питання…

NewsOne і пан Мураєв: хто й звідки

Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, на кого працює NewsOne. Цей канал був створений у 2014 році. І почав свою роботу 10 листопада того ж року. Пригадаймо, що це був за час. В країні у розпалі війна на Донбасі. Економіка падала, гривня знецінювалася. Відповідно, різко скоротився рекламний ринок. Й раптом у цих умовах (о чудо!) народжується черговий телеканал, який мав би жити з реклами.

Правда, складається враження, що це був не комерційний, а політичний проект. Основним його бенефіціарним власником став пан Мураєв – людина, яка має добру освіту, управлінські здібності. Словом, талант. Але кому цей талант служить?

Свою політичну (та й, схоже, бізнесову) кар’єру він переважно робив у Партії регіонів. За часів президентства Віктора Януковича в 2010 році Мураєв став головою Зміївської райдержадміністрації в Харківській області, потім у 2012 році – депутатом Верховної Ради від цієї ж партії. До речі, в той час Мураєв активно займався «патріотичним вихованням», використовуючи проросійський концепт «Великої вітчизняної». А в 2014 році його знову обрали до Верховної Ради.

Мураєв – типовий реваншист, який хоче з проросійськими силами повернутися до влади в Україні. І саме з такою реваншистською метою створювався телеканал NewsOne. Цей проект виглядав проблемно з економічної точки зору, проте міг дати політичні дивіденди. Не сумніваюся, що юридичних претензій до цього каналу немає. І фінансових – теж. Бо ж пан Мураєв талановитий фінансист і юрист.

Але дивлячись на те, що робить цей канал, мимоволі закрадається думка, чи не «стоять» за ним російські гроші й відповідна російська агентура. Не даремно у NewsOne почали збиратися журналісти, які відомі своїми проросійськими поглядами. Наприклад, Ігор Гужва, який керував компанією «Мультимедіа інвест груп», що випускала «славнозвісну» газету «Вести». Там же з’явився й В’ячеслав Піховшек, якого тривалий час бойкотувала українська журналістська спільнота через його редакційну політику на каналі «1+1» за часів президентства Леоніда Кучми. Загалом на каналі NewsOne маємо букет реваншистів, які в тій чи іншій формі критикують чинну владу й під цей шумок протягують ідеї «русского мира».

Інша річ, що робиться це професійно. Пересічний глядач, який не дуже розбирається в маніпулятивних технологіях і який не в захопленні від чинної української влади (а зараз чимало є таких!), охоче клює на наживку NewsOne. Доводилося чути про цей канал: мовляв, там «говорять правду». Ось тільки, чи розуміють ці люди, що стоїть за цією «правдою».

Хто виграв, а хто програв від блокування каналу NewsOne?

На жаль, NewsOne в Україні не один. У нас є чимало мас-медіа, які в більш чи менш відкритій формі працюють на Росію. І на те нема ради. Бо ж у нас закон і демократія. Достатньо зачепити ці мас-медіа, як починається ґвалт – у тому числі й на міжнародній арені. Мовляв, у нашій державі порушується свобода слова! Зате в Росії вона ледь не процвітає.

Нинішня ситуація з каналом NewsOne – це якраз приклад гібридної війни на інформаційному фронті.

Чи це нерозумні дії наївних патріотів, чи непродумані дії влади, чи, навпаки, тонко продумана провокація (а це виглядає найвірогідніше), тому що такі дії б’ють по іміджу України. І, навпаки, сприяють реваншистам.

Якщо хочемо перемагати в цій війні, то варто не куплятися на розкручені медійниками ефектні діяння, а думати й аналізувати, кому вони вигідні і який від них кінцевий ефект.

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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