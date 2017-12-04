Блокадою не зупинити підривну діяльність, потрібне розслідування СБУ – Висоцький про NewsOne

Учасники програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Сергій Висоцький («Народний фронт») та Юрій Павленко («Опозиційний блок»); Наталія Лігачова, шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор медіа».

Власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв має «покаятися за сепаратистські висловлювання». Це шматок цитати у викладі «Дзеркала тижня». Поки цього не станеться, наша мирна акція триватиме, заявив активіст Олексій Середюк, один із тих, хто заблокував NewsOne. Він стверджував, що канал блокують ветерани АТО і громадські активісти. Серед тих, хто підтримав блокаду у «Фейсбук», такий собі активіст, як Дмитро Корчинський. Той, який, зокрема, співпрацював 2005 року з російським діячем Олександром Дугіним. Тим самим Дугіним, що після подій в Одесі травня 2014 року, описуючи начебто звірства українців, закликав в інтерв'ю ANNA News «вбивати, вбивати і вбивати».

Мураєв заявив, що влада найняла Корчинського, щоб не дати висвітлювати акцію «Народний імпічмент» у неділю. А Корчинський ці слова Мураєва не коментував, а влада – президент Порошенко зауважив, що «будь-який тиск на ЗМІ неприпустимий. Неприпустимі також спроби підігрування російській пропаганді, зокрема в оцінці Революції гідності».

Минулого тижня Мураєв назвав Євромайдан «державним переворотом». Те, що зараз відбувається навколо NewsOne, схоже з торішніми подіями навколо іншого телеканалу – «Інтеру».

Як зазначив народний депутат Микола Княжицький, «як тільки суспільство починає розуміти ціну антиукраїнських рупорів, знаходяться якісь «блокувальники», які інформаційних агресорів перетворюють на жертв».

Канал NewsOne входить до агентурної мережі росіян в Україні. Я також не ходжу на «Інтер», на телеканал «112»

​Олександр Лащенко: Пане Висоцький, до речі, Ви ходите на NewsOne? Якщо ні, чи не означає це, що Ви підтримуєте блокування телеканалу?

Сергій Висоцький: Ні. Це канал ( NewsOne – ред.), який входить до агентурної мережі росіян в Україні. Я також не ходжу на телеканал «Інтер», на телеканал «112», який зараз я не знаю кому належить, але інформаційна політика часів Захарченка там інколи ще проскакує.

Не можу дозволити легітимізувати 90% контенту, щоб виправдовувати російську агресію

Громадськістю була розвернута кампанія ще більше року тому – «Закрий пельку Кремлю», де закликали політиків піддати обструкції усі медіа-ресурси, які так чи інакше пов’язані з країною-агресором, тобто з Росією, чи робляться на російські чи квазіросійські гроші. У цьому переліку був і NewsOne. Я не можу собі дозволити йти на ці телеканали і своєю присутністю легітимізувати 90% контенту, який використовується для дискредитації України, щоб виправдовувати російську агресію, дії Януковича та його влади.

Щодо блокування (я не знаю мотивів Корчинського, бо це справді людина з багатою та неоднозначною біографією), то це означає, що державний механізм не працює. Громадськість, оскільки в неї немає легітимного інструментарію щодо застосування закону, покарання якихось дій, діє, як може – блокування, пікети, інколи «сміттєва» люстрація. Коли приходять будь-які блокувальними, значить, влада не зреагувала потрібним чином.

Право реалізовується на російські гроші, на гроші Медведчука, починається підривна діяльність іноземних спецслужб. «Інтер» – телеканал Фірташа і Льовочкіна. Їхні статки пов’язані з оборуткою з «Газпромом»

Коли кажемо про свободу слова, то підміняємо поняття. Хтось може вважати Майдан – «переворотом», а людей, які прийшли після Майдану до влади, «хунтою». Але якщо це право реалізовується на російські гроші, на гроші Медведчука, то починається підривна діяльність іноземних спецслужб. Що таке «Інтер»? Телеканал Фірташа і Льовочкіна. Усі їхні статки пов’язані з оборуткою з «Газпромом».

NewsOne – це телеканал Мураєва, який входить в партію Медведчука. Медведчук дає гроші, які отримує за захист російського бізнесу

Що таке NewsOne? Це телеканал Мураєва, який зараз входить в партію Медведчука. Медведчук дає на це гроші. Гроші Медведчука – гроші, які отримує за захист російського бізнесу перед президентом Порошенком та перед Банковою в Україні.

Блокада – це мало. Ніякою блокадою неможливо зупинити підривну діяльність. Повинне бути розслідування СБУ, внесення подання на держраду до зали Верховної Ради на Мураєва і закриття усіх рупорів Кремля.

– Пане Павленко, на Вашу думку, має держава щось зробити з таким телеканалом, точніше, з його власником в законних рамках, який дозволяє собі такі заяви?

Мають відповідні ліцензії, надані державою. Будь-який напад є нападом на свободу слова. Блокування NewsOne є підіграванням російській пропаганді. Показує нездатність влади забезпечити право ЗМІ працювати

​Юрій Павленко: І телеканал «Інтер», і «1+1», і NewsOne, і Радіо Свобода – це ЗМІ, які діють в правовому полі України, які мають відповідні ліцензії, надані державою. Таким чином як ЗМІ вони захищаються державою з точки зору донесення позиції і роботи в Україні. Будь-який напад чи на NewsOne, чи на Радіо Свобода є нічим іншим, як нападом на свободу слова і порушенням Конституції, зокрема щодо права вільно висловлювати свою точку зору, є наступом на демократію. Сьогоднішнє блокування NewsOne є нічим іншим, як підіграванням російській пропаганді. Вона тільки й чекає, як показати, що в Україні не діють демократичні принципи. Це блокування показує слабкість влади, нездатність влади забезпечити право ЗМІ працювати. На сьогодні вже перезріла реакція парламенту.

Частина Банкової, частина фракції БПП в альянсі з Медведчуком, Фірташем, Льовочкіним. Лобі не дало унормувати, щоб українська свобода слова була саме українською. Частина влади колаборує з режимом Януковича

​Сергій Висоцький: Ми запропонували ще 2 роки тому ухвалити законопроект, який забороняв би надання та продовження ліцензії всім телерадіокомпаніям, у бенефіціарах та кінцевих вигодонабувачах яких є російські громадяни чи юридичні особи, також, наприклад, бельгійський офшор, який контролюється росіянами. Частина Банкової, частина фракції БПП знаходиться вже в альянсі з Медведчуком, Фірташем, Льовочкіним. Лобі Фірташа, Льовочкіна, Медведчука не дало нам це унормувати в законний спосіб, щоб українська свобода слова була саме українською, а не профінансованою з країни, яка на нас напала. Частина влади колаборує з режимом Януковича, які тут залишилися.

– Пані Лігачова, яка Ваша оцінка подій навколо телеканалу NewsOne? Чи схожі вони Вам на минулорічні події навколо телеканалу «Інтер»?

Наталія Лігачова: Чи є NewsOne прокремлівським ЗМІ чи не є – це не наша справа, а інших органів. Слова хазяїна каналу Мураєва, що Революція гідності була держпереворотом – це, по-перше, його справа, але, безумовно, це образа для Героїв Небесної сотні і для їхніх родин. Я на його місці все ж таки вибачилася б.

Сам телеканал, його власник хочуть довести, що відбувається наступ на свободу слова. Поки що це мирні акції. За цими мирними акціями можуть стояти певні політичні інтереси, бо люди, які проводять ці акції, були пов’язані з подіями навколо «Інтера», а там не все зрозуміло, і з громадськими організаціями Іллі Ківи. Якби дійсно заблокували роботу телеканалу, то це дійсно був би наступ на свободу слова. А зараз це мирна акція громадян, які заблокували символічно один вхід до телеканалу. Три входи є – канал працює, журналісти працюють. Протестувальників навіть менше, ніж самих журналістів навколо телеканалу.

Якщо канал порушив українське законодавство, то для цього є достатньо правоохоронних органів, які мають реагувати на будь-який прояв проти української державності

​Юрій Павленко: До тих пір, поки акції проти ЗМІ, журналістів будуть безкарними, на жаль, робота журналістів буде все небезпечнішою, а тиск влади на ЗМІ буде посилюватися. По «Інтеру» є хоч якісь висновки, рішення чи завершена справа? Блокується. По вбивству Шеремета повністю провалена справа. По 1 грудня 2013 року не покарані ті, які застосовували силу до журналістів.

Якщо канал порушив своєю редакційною політикою українське законодавство, то для цього є достатньо правоохоронних органів, які збільшені значно, мають достатньо можливостей реагувати на будь-який прояв проти української державності.

Те, що відбувається зокрема і навколо NewsOne – це продовження дискредитації України як держави. Це вигідно нашим опонентам і агресору проти нашої країни.

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