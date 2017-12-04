Нацрада з телерадіомовлення хоче більше повноважень «в умовах гібридної війни»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення виступає за посилення своїх повноважень в умовах гібридної війни.

Це дозволить оперативно регулювати інформаційний простір і не допускати жодних «безкарних заяв» або будь-якої інформаційної політики, що заперечує територіальну цілісність України чи ставить під сумнів такі події, як Революція гідності, заявили у Нацраді 4 грудня у зв’язку з ситуацією довкола телеканалу NewsOne.

«У зв’язку із ситуацією, спричиненою висловлюваннями в прямому ефірі власника каналу NewsOne, Національна рада повністю підтримує слова президента України про неприпустимість «підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції гідності», – йдеться в заяві.

У Нацраді наголосили, що відстоюють позиції дотримання принципів свободи слова і журналістських стандартів і вважають, що блокування роботи медіа і будь-які інші перешкоджання діяльності законослухняних ЗМІ в Україні є неприпустимими.

«Водночас в умовах інформаційної агресії, окупації окремих територій України і збройної боротьби за незалежність і державний суверенітет і інформаційні ресурси в країні мають бути більш відповідальними, а регуляторний орган повинен мати ефективні механізми реагування на виклики, що постають у медійній сфері», – заявляють у Нацраді.

Раніше президент України Петро Порошенко засудив, з одного боку, тиск на засоби масової інформації і їх блокування, і водночас «підігрування країні-агресору».

Ввечері 3 грудня група невідомих заблокувала телеканал NewsOne, який належить позафракційному народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням Маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Сам Саакашвілі теж пов’язав події навколо каналу із маршем. Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника про те, що події Революції гідності є «державним переворотом».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав блокування каналу NewsOne тиском на ЗМІ та перешкоджанням журналістській діяльності.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу.