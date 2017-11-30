Мураєв назвав Євромайдан «держпереворотом». У соцмережах закликають бойкотувати NewsOne

Євген Мураєв, народний депутат та номінальний власник телеканалу NewsOne, в ефірі свого ж медіа назвав події кінця 2013–початку 2014 року в Україні державним переворотом. У відповідь кілька депутатів покинули студію.

Хто закликає бойкотувати телеканал, а хто підтримує Мураєва? Читайте в огляді соцмереж.

Що сталося

Народний депутат Євген Мураєв назвав Євромайдан в Україні державним переворотом. Це сталося в ефірі телеканалу NewsOne, власником якого він є, напередодні четвертої річниці жорстокого побиття прихильників євроінтеграції на майдані Незалежності у Києві.

На знак протесту кілька народних депутатів, які брали участь в ефірі, покинули студію.

Цьому передувало запитання депутата від «Блоку Петра Порошенка» Світлани Заліщук.

«Беркут» вивели для того, щоб розганяти мирну демонстрацію. Де Ви були, пане Євгене, коли людей (які виходили на Євромайдан, – ред.) розтягали по СІЗО?... Ви тоді вимагали, щоб людей забирали з СІЗО? Де Ви були, коли в країні була цензура, Янукович роздавав «темники», а опозицію саджали до в’язниці?» – звернулася вона до Євгена Мураєва.



Заліщук також зауважила, що консультантами програми, в якій вона бере участь, є журналіст В’ячеслав Піховшек та політтехнолог Володимир Грановський.

«Ці люди причетні до того, що в Україні почалася війна. Ви відроджуєте проблеми, через які гинуть люди. Ви повертаєте цих монстрів і, як власник каналу, несете за це відповідальність», – сказала Заліщук.



Євген Мураєв відповів, що під час Майдану був у Києві.

«Я не вважаю, що це була революція, це був державний переворот», – заявив він. І додав: «Я знаю тисячі людей, які сидять (зараз – ред.) у тюрмах за пости в Фейсбуці».

Депутат Юрій Левченко, який також брав участь у програмі, попросив у Мураєва вибачитися за слова про Євромайдан. Після того, як це прохання проігнорували, він разом із Світланою Заліщук та ще кількома депутатами – Тетяною Остріковою, Леонідом Ємцем та Альоною Шкрум – покинули студію.

«Є якась червона лінія», – підсумувала Заліщук.

Пізніше на своїй сторінці у соцмережі Євген Мураєв повторив твердження, яке пролунало в ефірі.

У Facebook закликають бойкотувати телеканал Мураєва

Чому такі публічні заяви можна робити безкарно? Таке запитання адресує правоохоронцям та спецслужбам керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Також він радить депутатам не ходити на ефіри NewsOne.

«Якщо не хочете виглядати по-дурному, просто не ходіть на ефіри подібних каналів. Я свого часу коротко і чітко пояснив гостьовим редакторам NewsOne, що не братиму участі в їх антиукраїнських паноптикумах», – написав Тимчук.

Схожу думку висловив і політтехнолог Віктор Уколов: «Не ходіть на це погане промосковське шоу і Мураєв його буде змушений закрити. Не треба бути масовкою в шоу Кремля».

Журналістка Ірина Ромалійська вважає, що «ходити на NewsOne – це легітимізувати псевдожурналістику».

Журналіст та медіаменеджер Айдер Муждабаєв порівняв NewsOne із російською державною пропагандою і звернувся до гостей студії.

«Навіщо ви, українські політики, журналісти, ходите на NewsOne, якщо ви за ідеї Майдану, за справедливість, за Україну? Чим вам там намазано, у відкритих ворогів України? Я давно хотів запитати, особливо у яскравих опозиціонерів-проєвропейців: ви що, сліпі? Або у вас немає огиди? Або всі засоби хороші? Це ж все одно, що до Путіна на його «перший канал», «Росію», – наголосив Муждабаєв.

У твіттері дехто реагує різкіше: прийшли на телеканал Мураєва – самі й винні.

Або й закликають влаштувати телеканалу бойкот.

Політолог Олексій Голобуцький звертає увагу на те, що Мураєв не мав би брати участі у подібних ефірах як власник каналу.

Користувачка Катерина Маслова вважає, що «у будь-якій цивілізованій країні Мураєва б заарештували, а канал закрили».

Що кажуть глядачі та прихильники NewsOne?

У коментарях на сторінці самого телеканалу NewsOne думки розділилися.



«Правий Євген Мураєв. Після перевороту до влади прийшли політики, яких цікавить лише їх власний добробут», – повторює тезу про «переворот» користувач Віктор Левенок.