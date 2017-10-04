«Слухання» у підвалі Конгресу США щодо НБУ: справжні чи бутафорські?

Американська преса повідомляє, що в Конгресі США відбулися, як було охарактеризовано, фейкові «слухання» про корупцію в Національному банку України, організовані українським телеканалом NewsOne. Йшлося там про корупцію у фінансовому секторі України, а ключовий спікер тієї події – депутат українського парламенту Сергій Тарута каже, що переконував американську сторону звернути увагу на фінансовий сектор України і дії НБУ, адже західні кредити, що надаються Києву, є грошима й американських платників податків.

За інформацією американського видання The Weekly Standard, подія відбулась 25 вересня у підвальній кімнаті без вікон у будівлі Конгресу США номер НС8 і спонсорував події український інформаційний телеканал NewsOne.

Зумисно чи ні, характер та місце події дало українським журналістам привід хибно представити її як офіційний захід Конгресу США

Організатор з американського боку, як пише видання, був молодий конгресмен-республіканець зі штату Канзас Рон Естес. І кімнату було зарезервовано і сам захід проведено на прохання колишнього конгресмена-республіканця зі штату Флорида, а нині політичного лобіста Конні Мака.

Як зауважує видання, сам Естес не мав жодного уявлення про характер події і орендував приміщення в Конгресі США для її проведення як «добрий жест» на користь Мака.

Конгресмена обдурили для проведення бутафорських слухань для українського телебачення

«Зумисно чи ні, характер та місце події дало українським журналістам привід хибно представити її як офіційний захід Конгресу США», – зауважує The Weekly Standard.

«Конгресмена обдурили для проведення бутафорських слухань для українського телебачення» – це заголовок статті в американському виданні The Daily Beast.

Депутат українського парламенту і відомий підприємець Сергій Тарута, який був ключовим промовцем на цьому заході, в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що метою заходу було привернули увагу американської сторони до корупції в Нацбанку України і зокрема до постаті голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Не розумію, чому Нацбанк є адвокатом Гонтаревої, яка написала заяву про звільнення і перебуває у відпустці?

«Так, дійсно, в Конгресі була панель, було обговорення корупції не всього Національного банку… Я не розумію, чому Національний банк є адвокатом Гонтаревої, яка написала заяву про звільнення і зараз перебуває у відпустці? Я наводив факти у своєму виступі щодо корупції, в якій звинувачують Гонтареву і (заступника голови НБУ Катерину) Рожкову», – каже Тарута в інтерв’ю.

Це завдало збиток Україні. Прямий і непрямий – близько трильйона гривень

«І що це завдало колосальний збиток Україні. Прямий і непрямий збиток становить близько трильйона гривень. А це означає, що кожна родина в Україні загубила близько 75 тисяч гривень. Це колосальні гроші!» – додає Тарута, якого в Україні часто зараховують до групи впливових олігархів.

За словами Тарути, це ще не слухання Комітету (з фінансової діяльності), це було лише обговорення, а слухання Комітету призначає керівник Комітету. «Але наші дії – це прелюдія до того, щоб потім вийти на слухання на Комітет. Але це було в Конгресі, це була панель, дискусія в рамках нормальної публічної процедури, яка є в Конгресі», – пояснює політик і підприємець.

Роль телеканалу NewsOne

Український інформаційний телеканал NewsOne на своїй сторінці у Фейсбуці предстанив пряму трансляцію події з Вашингтона наступним чином: «Про корупцію в НБУ дізнаються найвищі кола США – спеціальний комітет Конгресу США з фінансових питань. Тільки завдяки системній роботі команди, що збирала докази корумпованості найголовніших чиновників Нацбанку, найсильніші світу цього дізнаються про це».

А Сергій Тарута каже, що незважаючи на повідомлення про події на сайтах кількох американських видань, їхніх журналістів на захід не запрошували, а NewsOne на заході з’явилися з власної ініціативи.

«Ми ЗМІ не запрошували. Єдине, що приїхав NewsOne з України – вони звідкись дізналися, але їх ми не запрошували. Це вони самі прибули в рамках боротьби з Гонтаревою. Коли вони дізналися про цей захід, то вони прислали свою камеру», – пояснює Тарута.

А головний редактор телеканалу NewsOne Роксолана Завінська повідомила Радіо Свобода, що канал не вів пряму трансляцію заходу, а зробив два включення та новину в звичайний новинний блок.

Оскільки рівень слухань був заявлений організаторами на рівні Конгресу США, відбувався в будівлі Капітолію і безпосередньо стосувався України, це цілком відповідає визначенню «інформаційний привід»

«Оскільки рівень слухань був заявлений організаторами на рівні Конгресу США, відбувався в будівлі Капітолію і безпосередньо стосувався України, це цілком відповідає визначенню «інформаційний привід». Що ж стосується інформації, яка щойно надійшла, про приватний характер заходу, то вона має прямий стосунок до сторони, яка запрошувала, але не до телеканалу NewsOne», – відповіла в письмовій формі на запит Радіо Свобода Завінська.

Вона додала, що канал готовий надати ефір представникам Конгресу США, НБУ і всім зацікавленим особам. «Заразом всі сторони могли б внести ясність в питання причетності чи непричетності керівництва НБУ до фінансових махінацій, що й було основною темою засідання у Вашингтоні», – написала Завінська.

Твіт: «Фальшиві слухання в Конгресі щодо «української корупції»…

На заході окрім Тарути критичну позицію щодо керівництва Нацбанку України подав юрист Олександр Завадецький, який, за даними The Weekly Standard, був звільнений з НБУ через питання щодо проведення націоналізації банків за головування в НБУ Гонтаревої.

«Він не хотів підписувати той дерибан в Національному банку і звільнився, бо розумів, що рано чи пізно це призведе до реального розслідування і відповідальності. Тому і написав заяву і пішов зі своєї посади. Він гарно знає ситуацію і розповідав, що робилося в керівництві Нацбанку», – подає свою оцінку Завадецького Тарута.

Що далі?

За даними американських видань, на заході не було жодного чинного законодавця США, хоча кімнату зарезервував конгресмен Естес.

Тарута ж каже, що у Вашингтоні він мав з десяток зустрічей з різними конгресменами (не під час заходу). «80 відсотків були республіканцями, а відсотків 20 – демократами», – пояснює він, додаючи, що на всіх цих зустрічах обговорював дві теми: НБУ та ситуацію в зоні конфлікту на Донбасі.

«Чому Конгрес і чому там? Бо ми розуміємо, що сьогодні ті, хто її (Гонтареву) захищають, – бо разом грабують – і я доводив до відома, що ми отримуємо американські гроші – дві кредитні лінії по мільярду доларів. А це гроші американських платників податків. Більше того, США мають найбільшу частку в МВФ і це теж гроші американських людей», – каже Тарута.

«І тому я доводив: ось факти щодо корупції Гонтаревої, яка очолює НБУ, а Нацбанк є частиною мережі всесвітньої банківської системи. І якщо вона займається корупцією і відмиванням грошей, то це кидає тінь на всю світову фінансову систему. Бо в такий спосіб грабуються гроші і американських платників податків», – пояснює Тарута.

За його словами, нині підтримка дій НБУ перебуває десь на рівні одного відсотка. «Оце і є вирок, і він не мій, а це вирок українців. Тобто, люди не довіряють банківській системі. А я якраз своїми діями хочу повернути довіру», – каже Тарута.

Багато дивних речей відбуваються у Вашингтоні, але з усією відвертістю можу сказати, що ця подія була серед найдивніших

За його словами, це був первинний етап до повноцінних слухань в Конгрес, на які він сподівається у майбутньому.

А кореспондентка видання The Daily Beast Бетсі Вудрафф написала про «слухання» в підвальній кімнаті Конгресу так: «Багато дивних речей відбуваються у Вашингтоні, але з усією відвертістю можу сказати, що ця подія була серед найдивніших».