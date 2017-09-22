Державі вигідна висока інфляція – Найман

Висока інфляція забезпечує державі надходження в бюджет за рахунок так званого «інфляційного податку», зазначає економіст Ерік Найман. Водночас, Нацбанк декларує політику інфляційного таргетування – за його прогнозом, у 2018 році інфляція складе 5% із можливою похибкою у 2%.



Згідно з основними засадами грошово-кредитної політики, що її визначив НБУ на наступний рік, очікується 3% зростання ВВП, 7% інфляції, 2,4% дефіциту державного бюджету. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин звертає увагу на те, що такий рівень дефіциту бюджету відповідає маастрихтським стандартам.

Основною метою Нацбанку є забезпечення стабільності грошової одиниці

«НБУ і надалі буде дотримуватися режиму інфляційного таргетування, але основною метою Нацбанку є забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом досягнення та підтримки цінової стабільності в державі», – каже представник центрального банку.

Данилишин наводить цифри Державної статистики, згідно з якими ВВП за другий квартал 2017 року показав збільшення на 2,3% порівняно з аналогічним періодом торік.

Ми маємо – вперше з 2011 року – індекс інвестиційної привабливості 3,15 бали

«За перше півріччя 2017 року ми маємо – вперше з другого кварталу 2011 року – індекс інвестиційної привабливості за дослідженнями відповідних організацій, який перетнув позначку в три бали та встановив 3,15 бали», – стверджує він.

Данилишин сподівається, що позитивні тенденції розвитку допоможуть стабілізувати валютний курс. Що ж до інфляції, то її прогноз на майбутній рік складає 6%.

На тлі сповільнення інфляції ми можемо підвищувати ділову активність, стимулюючи економічне зростання

«Рада Нацбанку вважає, що на тлі сповільнення інфляції ми можемо як підвищувати ділову активність, звичайно, стимулюючи відповідним чином економічне зростання, так і забезпечувати стабільність грошової одиниці України», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи».

Прогноз ради Нацбанку для України на наступний рік близький до прогнозу Міжнародного валютного фонду, зазначає економіст Олександр Охріменко. Водночас, на його думку, складно говорити про реалістичність цього прогнозу, оскільки аналітики не пояснюють, що конкретно змусить ВВП рости.

Було би більш доречно, якби хтось назвав хоча б декілька факторів, які можуть стимулювати зростання економіки

«Було би більш доречно, якби хтось назвав хоча б декілька факторів, які можуть стимулювати зростання економіки: наприклад, ринок землі, виробнича кооперація з Європою, можливо, створення якихось транспортних коридорів. Але я так розумію, що про таке говорити зараз складно, тому, як правило, говорять загальними фразами», – каже він і висловлює сподівання, що оптимістичні прогнози справдяться.

Сто мільярдів доларів в тіні –​ Солтис

Економіка України дійсно може вирости на 3%, але не можна сказати, що це дуже добре, вважає Ерік Найман, керівний партнер компанії Capital Times:

Світова економіка наступного року виросте на 3,5%. Тобто Україна ростиме менше, аніж в середньому світ

«Наприклад, світова економіка наступного року виросте на 3,5%. Тобто Україна ростиме менше, аніж в середньому світ. Тому говорити, що це показник якогось особливого зростання, не можна».

Рівень інфляції, тим часом, ймовірно наступного року буде вищим, аніж прогнозує НБУ, зауважує Найман.

Держава отримає близько 50 мільярдів гривень за рахунок «інфляційного податку»

«Потрібно розуміти, що державі вигідна висока інфляція, тому що держава цього року, найімовірніше, отримає близько 50 мільярдів гривень додаткових доходів у держбюджет за рахунок так званого «інфляційного податку», – пояснює він.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин коментує курс гривні, закладений в економічні прогнози уряду – а це 29,3 гривні за долар США.

Якщо на початку 2018 року курс буде десь на рівні 28-28,5, то до кінця року буде десь під 30

«Маємо розуміти, що, якщо на початку 2018 року курс буде десь на рівні 28-28,5, то для того, аби зберегти 29,3, до кінця року, він буде значно більший – десь під 30», – прогнозує він.

При цьому, нагадує Пендзин, валютний курс – лише відображення процесів в економіці. Він також сумнівається, що коливання курсу впливатимуть на ціни на продовольство, адже, за його оцінками, 90% продуктів, які споживають українці, внутрішнього виробництва.

При цьому Пендзин наголошує, що таргетування інфляції – це важливо, але недостатньо:

Без серйозної економічної політики уряду Нацбанк не зможе стримувати інфляційні процеси

«Без серйозної економічної політики уряду, яка б комплексно розвивала економіку, комплексно робила заходи для створення робочих місць в Україні, Нацбанк не зможе повністю стримувати ті інфляційні процеси, які є», – впевнений він.

Колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтис вважає, що центральний банк України «нарешті діє так, як повинен», але йому варто було б зменшити облікову ставку, аби стимулювати детінізації грошей.

В тіні в населення більше 100 мільярдів доларів. Це більше, ніж вся гривня в Україні, приблизно в 6 раз

«Ми знаємо, що в тіні в населення більше 100 мільярдів доларів. Це більше, ніж вся гривня в Україні, приблизно в 6 раз. Ці гроші не просто лежать – вони беруть участь в економіці», – каже економіст. На його думку, економіка почне зростати швидше, якщо українці почнуть класти ці кошти в банки.

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