У Раді представили проект держбюджету на 2018 рік

У Верховній Раді представили проект закону про Державний бюджет України на 2018 рік.

У засіданні взяли участь члени Кабміну на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Цього року ми зробили ще один важливий крок на шляху до прозорого, передбачуваного та ефективного бюджетного процесу. Вперше за всю історію бюджетування ми розпочали реальне запровадження середньострокового бюджетного планування», – сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Міністр заявив, що «цей бюджет є реалістичним, збалансованим, прозорим, розрахованим на перспективу і таким, який містить чіткі пріоритети та дозволяє ефективно використовувати бюджетні кошти».

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет 15 вересня, в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки – більш ніж 948 мільярдів гривень.

Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, а річне зростання реального ВВП очікується на рівні 3%.

Крім того, відповідно до проекту держбюджету, з 1 січня 2018 року планується збільшення мінімальної заробітної плати в Україні на 523 гривень – до 3 723 гривень. Курс гривні на кінець наступного року уряд прогнозує на рівні 30,1 гривні за долар США.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.