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18 Вересень 2017, Київ 15:11
Новини | Події

Кабмін прогнозує у 2018 році курс на рівні 30,1 гривні за долар США

Кабінет міністрів на 2018 рік прогнозує курс гривні на кінець наступного року на рівні 30,1 гривні за долар США. Про це йдеться в тексті проекту держбюджету-2018, опублікованому на сайті Верховної Ради.

«Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 30,1 грн/дол»,– йдеться в документі.

Водночас міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю агентству «Українські Новини», оприлюдненому 11 вересня, заявляв, що Міністерство фінансів заклало в проект державного бюджету на 2018 рік курс гривні на рівні 29,3 гривні за долар США.

На 2017 рік в бюджеті був закладений середній курс 27,2 гривні за долар. Станом на 18 вересня, за офіційним курсом Нацбанку, долар США коштує 26,22 гривні.

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