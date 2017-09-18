Верховна Рада оприлюднила закон про держбюджет на 2018 рік

Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабміном закон про державний бюджет України на 2018 рік.

Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки – більш ніж 948 мільярдів гривень.

Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, а річне зростання реального ВВП очікується на рівні 3%.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні повідомив, що проект держбюджету у парламенті представлять в п’ятницю, 22 вересня.

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет на 2018 рік 15 вересня, в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.