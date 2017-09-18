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18 Вересень 2017, Київ 13:41
Новини | Політика

Верховна Рада оприлюднила закон про держбюджет на 2018 рік

Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабміном закон про державний бюджет України на 2018 рік.

Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки – більш ніж 948 мільярдів гривень.

Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, а річне зростання реального ВВП очікується на рівні 3%.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні повідомив, що проект держбюджету у парламенті представлять в п’ятницю, 22 вересня.

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет на 2018 рік 15 вересня, в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.

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