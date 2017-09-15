Гройсман: проект держбюджету-2018 передбачає зростання ВВП на 3%

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у проекті державного бюджету на 2018 рік уряд закладає зростання ВВП на 3%.

«Ми закладаємо зростання валового внутрішнього продукту – 3 відсотки, але вважаємо, що ми можемо навіть збільшити цей показник, коли ми будемо інвестувати і проводитемо системні реформи, які заплановані на вересень-листопад 2017 року», – сказав він.

Прем’єр також додав, що інфляція уповільнюється – якщо в цьому році матимемо приблизно 11%, в наступному році має бути 7%.

Сьогодні на засіданні уряду представляють проект державного бюджету на 2018 рік.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має подавати до Верховної Ради проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня.