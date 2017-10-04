Тарута заявив, що зустрічався з конгресменами щодо Гонтаревої, але не на слуханнях спецкомітету

Позафракційний депутат Верховної Ради Сергій Тарута прокоментував Радіо Свобода ситуацію навколо нібито зустрічей у Конгресі Сполучених Штатів, офіційний характер яких заперечували пізніше і в Нацбанку, і в публікаціях американських медіа.

«Це ще не слухання комітету, тому що слухання комітету призначає керівник комітету. Це називається у них Комітет фінансового сервісу, але зараз якраз ті дії, які ми робили, це – прелюдія, щоб потім вийти на слухання у комітеті. Але це було у Конгресі. Це була дискусія в рамках нормальної публічної процедури, яка є в Конгресі. І в рамках цієї процедури це було обговорення. В тому числі були питання, на які ми відповідали», – сказав Тарута Радіо Свобода.

Окрім того, він заявив, що мав у Вашингтоні зустрічі з конгресменами-представниками Республіканської та Демократичної партій та представниками американських силових структур для боротьби з корупцією, однією з тем яких була діяльність колишньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Критику на свою адресу політик пов’язує із кампанією, інспірованою чинною українською владою.

Український канал NewsOne на своїй сторінці у Facebook представив пряму трансляцію згаданої події так: «Про корупцію в НБУ дізнаються найвищі кола США – спеціальний комітет Конгресу США з фінансових питань. Тільки завдяки системній роботі команди, що збирала докази корумпованості найголовніших чиновників Нацбанку, найсильніші світу цього дізнаються про це».

Радіо Свобода звернулось також до телеканалу NewsOne для того, аби дізнатися їхню позицію щодо згаданої ситуації і очікує на відповідь.

Подія у Вашингтоні 25 вересня, про яку український канал NewsOne повідомив як про пов'язану із спеціальним комітетом Конгресу США з фінансових питань, не мала статусу «конгресових» слухань. Про це йдеться в заяві Національного банку України, опублікованій на сайті відомства.

«Національний банк вважає розповсюджувану інформацію такою, що направлена на підрив міжнародного авторитету країни, успішності проведених реформ, дестабілізацію української банківської системи, та спробу дискредитації Національного банку в очах міжнародних фінансових організацій», – заявили у НБУ і обіцяли звернутись із цього приводу до правоохоронних органів.

Як повідомляє Голос Америки, посилаючись на американське видання The Weekly Standard, присвячена корупції в Україні подія відбулась у підвальному приміщенні будівлі Конгресу, яке орендував для її проведення конгресмен-республіканець з Канзасу Рон Естес (Ron Estes), на прохання колишнього конгресмена республіканця із штату Флорида, а нині політичного лобіста Конні Мака (Connie Mack). Сам Естес не мав жодного уявлення про характер події і орендував приміщення для її проведення як «доброго жесту» на користь Мака.

Учасникам події, серед яких не було жодного чинного законодавця США, за інформацією видання, роздавали доповідь про діяльність на посаді голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Видання відзначає, що подію вів вже загаданий Конні Мак та досвідчений американський політичний фандрейзер Метт Кіілін (Matt Keelen). Учасниками панелі також став український мільярдер Сергій Тарута та юрист Олександр Завадетський, який заявляв раніше, що був звільнений НБУ через питання щодо проведення націоналізації банків за головування в НБУ Гонтаревої. За інформацією Голосу Америки, на події були присутні лише журналісти від NewsOne та репортер видання The Weekly Standard.